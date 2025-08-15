L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a déclaré, jeudi, dans un communiqué consulté par Anadolu, avoir enregistré 99 700 cas suspects de choléra au Soudan et plus de 2470 morts liés à la maladie, au 11 août courant.

L'organisation souligne que 40 décès ont été comptabilisés la semaine dernière, dans des établissements gérés par le ministère de la Santé dans la région du Darfour.

En plus d'une guerre totale, le Soudan connaît actuellement la pire épidémie de choléra que le pays ait connue depuis des années.

« Déclarée pour la première fois par le ministère de la Santé il y a un an, on comptait depuis 99 700 cas suspects et plus de 2 470 décès liés au choléra, au 11 août », lit-on dans le communiqué.