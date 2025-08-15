L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a déclaré, jeudi, dans un communiqué consulté par Anadolu, avoir enregistré 99 700 cas suspects de choléra au Soudan et plus de 2470 morts liés à la maladie, au 11 août courant.
L'organisation souligne que 40 décès ont été comptabilisés la semaine dernière, dans des établissements gérés par le ministère de la Santé dans la région du Darfour.
En plus d'une guerre totale, le Soudan connaît actuellement la pire épidémie de choléra que le pays ait connue depuis des années.
« Déclarée pour la première fois par le ministère de la Santé il y a un an, on comptait depuis 99 700 cas suspects et plus de 2 470 décès liés au choléra, au 11 août », lit-on dans le communiqué.
Selon le document, « rien que dans la région du Darfour, les équipes de Médecins sans frontières (MSF) ont soigné plus de 2300 patients et enregistré 40 décès dus au choléra la semaine dernière, dans des établissements gérés par le ministère de la Santé », précisant qu'au Darfour, « le choléra frappe des personnes déjà confrontées à des pénuries d'eau, les empêchant de respecter les mesures d'hygiène essentielles, comme faire la vaisselle et manger ».
La plus pire épidémie
« La situation est particulièrement grave à Tawila, dans l'État du Darfour-Nord, où 38 0000 personnes ont fui les combats en cours autour de la ville d'El Fasher, selon les Nations Unies », ajoute la même source, soulignant que « fin juillet, après un mois d'intervention, les équipes MSF avaient traité plus de 2300 patients atteints de choléra à Tawila, en collaboration avec le ministère de la Santé ».
L'ONG MSF annonce que « le centre de traitement du choléra de l'hôpital de Tawila, officiellement doté de 130 lits, a dû accueillir 400 patients durant la première semaine d'août, ce qui a saturé l'établissement et contraint le personnel à ajouter des matelas supplémentaires au sol pour faire face à la situation ».
Médecins sans frontières appelle à une réponse internationale appuyée sur un mécanisme de coordination d'urgence en cas d'épidémie, capable de fournir des soins de santé, d'améliorer les services d'eau et d'assainissement, et de lancer des campagnes de vaccination contre le choléra dans les zones touchées à un rythme adapté à l'urgence que requiert cette situation catastrophique.