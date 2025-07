Snoop Dogg est devenu copropriétaire du club gallois Swansea City, qui évolue en Championship, la deuxième division anglaise, dans une alliance inattendue entre le monde du rap et celui du football, a annoncé le club.

La star américaine de 53 ans rejoint Luka Modric, ancien pilier du Real Madrid et finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie, dans la structure de propriété du club.

Snoop Dogg a fait une apparition surprise sur les réseaux sociaux du club la semaine dernière, portant le nouveau maillot domicile pour la saison 2025-26. Le club a annoncé jeudi qu'il était désormais actionnaire.

Son entrée dans le capital de Swansea intervient après que les hommes d'affaires américains Brett Cravatt et Jason Cohen ont pris le contrôle du club en novembre dernier.

Un coup de projecteur

Swansea espère que Snoop Dogg, dont le vrai nom est Calvin Broadus, pourra utiliser ses plus de 100 millions de followers sur les réseaux sociaux pour accroître la visibilité du club, qui cherche à revenir en Premier League pour la première fois depuis sa relégation en 2018.

Les propriétaires de Swansea ont déclaré vouloir générer davantage de revenus, ce qui leur permettrait d'investir davantage dans de nouveaux joueurs tout en respectant les règles du fair-play financier du football britannique.

Le rappeur de 53 ans a déclaré sur le site du club : « Mon amour pour le football est bien connu, mais cela me semble spécial de faire mes débuts en tant que copropriétaire de Swansea City. »

« L'histoire du club et de la région m'a vraiment touché. C'est une ville et un club fiers, issus de la classe ouvrière. Un outsider qui se bat, tout comme moi. »

« Je suis fier de faire partie de Swansea City. »

Partenariat avec Modric

Swansea avait annoncé en avril que Luka Modric, qui a rejoint cette semaine l'AC Milan à l'âge de 39 ans après avoir quitté le Real Madrid, avait acquis une participation dans le club.

« Pour reprendre une expression du répertoire de Snoop, cette annonce est le 'next episode' pour Swansea City, alors que nous cherchons à créer de nouvelles opportunités pour accroître la portée et la visibilité du club », ont déclaré les propriétaires de Swansea dans un communiqué.

« L'immense base de fans et l'audience mondiale de Snoop nous aideront certainement à atteindre cet objectif, et il nous a clairement fait savoir tout au long de ce processus à quel point il est enthousiaste à l'idée de rejoindre le club. »

« Snoop a ouvertement partagé son amour pour le football et son désir de s'impliquer dans ce sport, et nous espérons que son implication nous aidera à aligner une équipe aussi compétitive que possible sur le terrain. »

Les rivaux gallois de Swansea, Wrexham, ont connu une ascension fulgurante jusqu'en Championship – la deuxième division anglaise – depuis que les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont acheté le club en 2020.