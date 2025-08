La Slovénie est devenue le premier pays européen à interdire l'importation, l'exportation et le transit d'armes et d'équipements militaires vers et depuis Israël.

Le bureau du Premier ministre a annoncé que cette décision, initiée par le Premier ministre Robert Golob, a été confirmée lors d'une séance gouvernementale plus tôt dans la journée.

Selon cette nouvelle politique, toutes les armes et équipements militaires envoyés de Slovénie vers Israël, importés d'Israël ou transitant par le territoire slovène sont désormais interdits.

RELATED TRT Global - Le Canada reconnaîtra la Palestine en septembre

Cette mesure intervient dans un contexte de critiques croissantes concernant la crise humanitaire à Gaza.

Le gouvernement slovène a déclaré que cette décision a été motivée par l'incapacité de l'Union européenne (UE) à adopter des mesures concrètes contre Israël.

« En raison de désaccords internes et de divisions, l'UE n'est actuellement pas en mesure de remplir cette tâche », a déclaré le gouvernement slovène.

En faisant référence à la situation à Gaza, le gouvernement a condamné le refus d'accès humanitaire.