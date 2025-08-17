Des archéologues ont découvert les vestiges d’un palais lydien datant du VIIIe siècle avant notre ère dans l’ancienne ville de Sardes, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, située à l’ouest de la Turquie.
Le site, situé dans le district de Salihli, dans la province de Manisa, était autrefois la capitale du royaume lydien et est connu comme le lieu où les premières pièces de monnaie garanties par l’État ont été frappées.
Les fouilles, qui se poursuivent depuis plus d’un siècle, sont dirigées par Nicholas Cahill de l’Université du Wisconsin.
« Les historiens pensaient autrefois que les Lydiens avaient commencé l’urbanisation seulement au VIIe siècle avant notre ère et qu’avant cela, ils vivaient dans des villages. Ces découvertes prouvent le contraire : Sardes était déjà une grande ville monumentale au VIIIe siècle avant notre ère. Le système de terrasses a débuté à cette époque, ce qui montre que les Lydiens étaient une civilisation anatolienne tournée vers l’est, et non grecque », a déclaré Cahill à Anadolu.
Il a précisé que le palais a été découvert à environ huit mètres sous terre, sous des couches perses, hellénistiques, romaines et byzantines.
Les murs en pierre de la structure mesurent entre 1,5 et 2 mètres d’épaisseur et s’élèvent à plus de six mètres de hauteur.
Parmi les artefacts découverts figurent environ 30 pointes de flèches en bronze, des fragments de squelettes humains et neuf pièces d’argent, parmi les plus anciennes connues au monde, datant du début du VIe siècle avant notre ère.
Cahill a ajouté que les fouilles de cette année sont désormais terminées et que les travaux reprendront la saison prochaine.