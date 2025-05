Un post Facebook de Ndolembai Sade Njesada, vice-président du parti d'opposition Transformers dirigé par Masra, a montré des images de ce qui semble être des hommes armés en uniforme escortant Masra hors d'un immeuble résidentiel.

Contacté par Reuters, un porte-parole du gouvernement s’est refusé à tout commentaire.

Le procureur Oumar Mahamat Kédélay, a signifié que les actes pour lesquels l’opposant tchadien a été interpellé sont qualifiés d’incitation à la haine, de révolte, constitution de bandes armées. complicité d’assassinat, d’incendie volontaire et de profanation de sépultures.

Selon le parquet général de N’Djamena, succès Masra a été interpellé dans le cadre d’une enquête portant sur une attaque en date du 14 mars 2024 à Mandakao, localité située dans la province du Logone occidental près de la frontière camerounaise.

Enquête indépendante

La police judiciaire révèle que les enquêtes menées indiquent l’implication présumée de Succès Masra. La justice tchadienne lui reproche d’avoir “diffusé des messages sur les réseaux sociaux appelant la population à s’armer contre une communauté locale”.

Les violences avaient fait une quarantaine de morts, de nombreux blessés et dégâts matériels, selon un bilan officiel. Les causes exactes de ces affrontements restent encore floues et les enquêtes sont en cours.

Le Parti Les Transformateurs de Succès Masra dénonce pour sa part une dérive autoritaire et demande l’ouverture d’une enquête indépendante sur les conditions de l’arrestation de son leader.

Masra est apparu comme un opposant farouche à Mahamat Idriss Deby, qui a pris le pouvoir après la mort son père en 2021.

Masra a été nommé premier ministre en janvier 2024 dans le but d'apaiser les tensions politiques, quatre mois avant une élection que Mahamat Idriss Deby a remportée avec 61 % des voix.

Masra a présenté sa démission en tant que Premier ministre avant que Mahamat Idriss Deby ne prête serment.