Pejabat perdagangan di Amerika Serikat telah menyelesaikan tingkat tarif tinggi pada sebagian besar sel surya dari Asia Tenggara, sebuah langkah penting untuk menyelesaikan kasus perdagangan yang telah berlangsung selama setahun. Dalam kasus ini, produsen Amerika menuduh perusahaan-perusahaan China membanjiri pasar dengan barang-barang yang dijual dengan harga tidak wajar.

Kasus ini diajukan tahun lalu oleh Hanwha Qcells dari Korea, First Solar Inc. yang berbasis di Arizona, serta beberapa produsen kecil lainnya yang berupaya melindungi investasi miliaran dolar dalam industri manufaktur surya di AS.

Kelompok penggugat, Komite Perdagangan Aliansi Amerika untuk Manufaktur Surya, menuduh produsen panel surya besar asal China yang memiliki pabrik di Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam mengirimkan panel dengan harga di bawah biaya produksi serta menerima subsidi tidak adil yang membuat produk Amerika tidak kompetitif.

Tarif yang diumumkan pada hari Senin bervariasi tergantung pada perusahaan dan negara, tetapi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan tarif sementara yang diumumkan akhir tahun lalu.

Bea masuk dumping dan subsidi balasan pada produk Jinko Solar dari Malaysia termasuk yang terendah, yaitu 41,56 persen. Sementara itu, produk Trina Solar dari operasinya di Thailand menghadapi tarif sebesar 375,19 persen.

Baik Jinko maupun Trina belum memberikan komentar terkait hal ini.

Produk dari Kamboja akan menghadapi tarif lebih dari 3.500 persen karena produsen di negara tersebut memilih untuk tidak bekerja sama dalam penyelidikan AS.

“ini adalah hasil yang sangat kuat,” kata Tim Brightbill, seorang pengacara untuk kelompok manufaktur AS, dalam panggilan dengan wartawan. “Kami yakin bahwa ini akan menangani praktik perdagangan tidak adil dari perusahaan-perusahaan milik China di empat negara ini, yang telah merugikan industri manufaktur surya AS untuk waktu yang lama.”

Ancaman tarif pada negara-negara yang tahun lalu menyuplai lebih dari $10 miliar produk surya ke Amerika Serikat, yang mencakup sebagian besar pasokan domestik, telah menyebabkan perubahan dramatis dalam perdagangan surya global. Impor dari empat negara yang menjadi target tahun ini hanya sebagian kecil dibandingkan tahun lalu, sementara pengiriman panel dari negara-negara seperti Laos dan Indonesia terus meningkat.

Para kritikus, termasuk kelompok perdagangan Asosiasi Industri Energi Surya (SEIA), mengatakan tarif ini akan merugikan produsen surya AS karena akan menaikkan harga sel impor yang dirakit menjadi panel oleh pabrik-pabrik Amerika. Fasilitas-fasilitas tersebut telah meningkat sejak subsidi baru untuk manufaktur energi bersih diciptakan pada tahun 2022.

Pejabat SEIA belum memberikan komentar terkait hal ini.

Agar tarif ini dapat disahkan, Komisi Perdagangan Internasional harus memberikan suara pada bulan Juni untuk menentukan apakah industri benar-benar dirugikan oleh impor yang didumping dan disubsidi tersebut.