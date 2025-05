Dalam wawancara eksklusif dengan TRT World, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menekankan bahwa tantangan eksistensial yang dihadapi Eropa — mulai dari perang di Ukraina hingga konflik di Timur Tengah, serta potensi penarikan dari Amerika Serikat — telah memaksa Eropa untuk kembali menyadari pentingnya Turkiye sebagai sekutu utama.

“Teman Eropa kita kini kembali menyadari keunggulan Turki,” ujar Fidan kepada TRT World dalam wawancara One on One di sela-sela Konferensi Keamanan Munich pada hari Minggu.

Fidan menjelaskan bahwa sejak menjabat, Trump telah mempertanyakan sistem internasional itu sendiri, Trump berargumen bahwa Amerika memberikan lebih banyak daripada yang apa yang diterimanya. Sikap ini telah mengguncang dunia dan menyebabkan keretakan dengan sekutu Eropanya.

Negara-negara Eropa yang semakin menyadari kerentanan strategis mereka di tengah krisis yang terus berlangsung, termasuk perang di Ukraina dan ketidakstabilan di Timur Tengah, mereka berharap keretakan ini bersifat sementara namun akan tetap berhati-hati saat menavigasi dinamika yang terus berubah, kata Fidan.

“Ini adalah panggilan untuk buka mata bagi seluruh dunia,” tegasnya, menekankan bahwa lanskap geopolitik yang terus berkembang membutuhkan negara-negara untuk memikirkan kembali aliansi tradisional dan beradaptasi dengan dinamika kekuatan baru. “Mereka melihat bahwa Turkiye adalah mitra yang dapat diandalkan dan kuat,” tambah Fidan.

Ia mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turkiye telah mengatasi tantangan infrastruktur dan suprastruktur serta memperkuat basis industri pertahanan dan memperluas perdagangannya — semua itu tanpa menerima ratusan miliar dana dari Uni Eropa.

Perang Ukraina

Salah satu isu utama dalam Konferensi Keamanan Munich adalah perang di Ukraina. Menyebutkan bahwa kedua belah pihak kini menekankan perlunya gencatan senjata, Fidan mengatakan bahwa langkah besar telah terjadi. “Saya tahu beberapa aktor yang sangat punya kepentingan yang sebelumnya tidak ingin mendengar kata gencatan senjata,” ujarnya kepada TRT World.

Fidan menegaskan kesiapan Turki untuk berkontribusi pada perdamaian dan rekonstruksi di Ukraina dengan cara apa pun yang diperlukan. “Tapi hal pertama adalah, perlunya gencatan senjata. Selain itu, kita juga perlu memiliki rencana perdamaian jangka panjang yang dapat diterapkan,” tegasnya.

Menyebutkan bahwa AS dan Eropa kini bersatu untuk bekerja membangun rencana perdamaian, Fidan mengatakan bahwa tugas tersebut tetap sulit dan memiliki “tantangan besar.”

Berkomentar tentang peran terbatas Eropa dalam proses perdamaian perang ini, Fidan berpendapat bahwa pihak-pihak Eropa layak mendapatkan kursi di meja perundingan, ia juga menekankan bahwa Turki juga memiliki tempat yang sah dalam meja pembicaraan tersebut — bahwa Ankara dapat memberikan kontribusi lebih banyak daripada banyak aktor lainnya.

“Ini terjadi di geografi terdekat kita… Dan kita memiliki hubungan dekat dengan kedua belah pihak,” kata Fidan.

Mengenai kemungkinan konsesi terkait integritas teritorial Ukraina, Fidan mengakui kemungkinan adanya “pilihan pahit.”

“Dalam dunia yang ideal, kita ingin melihat bahwa integritas teritorial (Ukraina) terjaga. Tetapi ini adalah masa perang,” tambahnya, ia juga menambahkan bahwa hanya waktu yang akan menunjukkan apakah mediasi Amerika akan cukup untuk membawa Rusia dan Ukraina pada perdamaian.

Suriah dan kontra-terorisme

Dalam wawancara One on One-nya, Fidan juga menyoroti kekhawatiran Turki tentang keberadaan luas organisasi teroris PKK di Suriah, di mana pemerintahan baru juga memprioritaskan perang melawan kelompok bersenjata tersebut.

“Saya pikir tidak banyak orang yang tahu fakta bahwa PKK menduduki sepertiga dari seluruh wilayah Suriah dan menguasai beberapa sumber energi yang sangat penting yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Suriah lainnya,” tegasnya.

Mendeskripsikan PKK sebagai ancaman eksistensial tidak hanya bagi Turki tetapi juga bagi masyarakat Kurdi di Suriah, Irak, dan Iran, Fidan mengatakan: “Dalam negara yang berdaulat, kita tidak bisa memiliki kelompok bersenjata yang tidak melapor kepada pemerintah pusat.”

Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan regional dalam memerangi terorisme, termasuk kemungkinan kebangkitan Daesh, dengan memperingatkan bahwa intervensi asing sering kali menyebabkan komplikasi lebih lanjut.

“Sekarang, saatnya untuk mengakhiri aktivitas teror Daesh dan PKK,” kata Fidan, mendesak upaya kolektif untuk “menyingkirkan virus ini.”

Perang di Gaza

Berkomentar tentang krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, Fidan mengatakan bahwa akhirnya ada “secercah harapan untuk masa depan” dengan adanya gencatan senjata. Namun, ia menyatakan keraguan tentang keberlanjutan perdamaian ini.

“Semua indikator, sayangnya, menunjukkan bahwa (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu tidak memiliki niat untuk melanjutkan gencatan senjata ini,” katanya, memperingatkan bahwa Tel Aviv mungkin melanjutkan perang begitu semua sandera telah dibebaskan.

Fidan menyerukan kepada pemerintahan Trump untuk bertanggung jawab dan menekan Israel agar tidak melanjutkan eskalasi lebih lanjut, dengan mengatakan “seharusnya menjadi tanggung jawab Trump dan pemerintahannya untuk mencegah genosida lain, kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.”

Jika tidak, janji kampanye Trump untuk menghentikan perang asing dan hilangnya nyawa “akan sia-sia,” tambahnya.