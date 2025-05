SpaceX milik Elon Musk bersama dua mitra lainnya muncul sebagai kandidat terdepan untuk memenangkan bagian penting dari proyek pertahanan rudal "Golden Dome" yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump, menurut enam sumber yang mengetahui hal ini.

Perusahaan roket dan satelit milik Musk bekerja sama dengan pembuat perangkat lunak Palantir dan pembuat drone Anduril untuk mengajukan tawaran membangun bagian utama dari sistem Golden Dome, kata sumber tersebut. Proyek ini telah menarik perhatian besar dari sektor teknologi, khususnya dari startup pertahanan yang sedang berkembang.

Dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan pada 27 Januari, Trump menyebut serangan rudal sebagai "ancaman paling katastrofik yang dihadapi Amerika Serikat."

Ketiga perusahaan tersebut didirikan oleh pengusaha yang juga merupakan pendukung politik utama Trump. Musk telah menyumbangkan lebih dari seperempat miliar dolar untuk mendukung pemilihan Trump dan kini menjabat sebagai penasihat khusus presiden untuk mengurangi pengeluaran pemerintah melalui Departemen Efisiensi Pemerintah.

Meskipun Pentagon memberikan sinyal positif kepada kelompok SpaceX, beberapa sumber menekankan bahwa proses pengambilan keputusan terkait Golden Dome masih dalam tahap awal. Struktur akhir dan siapa yang akan dipilih untuk mengerjakannya dapat berubah dalam beberapa bulan mendatang.

Ketiga perusahaan tersebut telah bertemu dengan pejabat tinggi di pemerintahan Trump dan Pentagon dalam beberapa minggu terakhir untuk mempresentasikan rencana mereka. Rencana ini mencakup pembangunan dan peluncuran 400 hingga lebih dari 1.000 satelit yang mengorbit bumi untuk mendeteksi rudal dan melacak pergerakannya, kata sumber tersebut.

Armada terpisah yang terdiri dari 200 satelit serang yang dilengkapi dengan rudal atau laser akan digunakan untuk menjatuhkan rudal musuh, tambah sumber tersebut. Kelompok SpaceX tidak diharapkan terlibat dalam persenjataan satelit, kata mereka.

Salah satu sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut menggambarkan ini sebagai "penyimpangan dari proses akuisisi biasa". Ada anggapan bahwa komunitas keamanan nasional dan pertahanan harus sensitif dan menghormati Elon Musk karena perannya dalam pemerintahan.

SpaceX dan Musk menolak untuk berkomentar apakah Musk terlibat dalam diskusi atau negosiasi terkait kontrak federal dengan perusahaannya.

Pentagon tidak menanggapi pertanyaan rinci dari Reuters, hanya mengatakan bahwa mereka akan memberikan "opsi kepada Presiden untuk keputusannya sesuai dengan perintah eksekutif dan selaras dengan panduan serta jadwal Gedung Putih."

Gedung Putih, SpaceX, Palantir, dan Anduril juga tidak menanggapi pertanyaan.

Model berlangganan

Dalam langkah yang tidak biasa, SpaceX mengusulkan perannya dalam Golden Dome sebagai "layanan berlangganan", di mana pemerintah akan membayar untuk akses ke teknologi tersebut, daripada memiliki sistem secara langsung.

Model berlangganan ini, yang sebelumnya belum dilaporkan, dapat menghindari beberapa protokol pengadaan Pentagon sehingga sistem dapat diluncurkan lebih cepat, kata dua sumber tersebut. Meskipun pendekatan ini tidak melanggar aturan apapun, pemerintah mungkin kemudian terikat pada langganan tersebut dan kehilangan kendali atas pengembangan serta penetapan harga yang berkelanjutan, tambah mereka.

Beberapa pejabat Pentagon telah menyatakan kekhawatiran secara internal tentang mengandalkan model berlangganan untuk bagian mana pun dari Golden Dome, kata dua sumber kepada Reuters. Pengaturan semacam ini akan menjadi hal yang tidak biasa untuk program pertahanan besar dan kritis seperti ini.

Jenderal Michael Guetlein dari US Space Force telah melakukan pembicaraan tentang apakah SpaceX seharusnya menjadi pemilik dan operator bagian sistemnya, kata dua sumber tersebut. Pilihan lain termasuk pemerintah AS memiliki dan mengoperasikan sistem tersebut, atau pemerintah AS memilikinya sementara kontraktor menangani operasinya. Guetlein tidak menanggapi permintaan komentar.

Jenderal Angkatan Udara yang telah pensiun, Terrence O'Shaughnessy, yang merupakan penasihat utama SpaceX untuk Musk, telah terlibat dalam diskusi terbaru perusahaan dengan para pemimpin senior pertahanan dan intelijen, kata dua sumber tersebut. O'Shaughnessy tidak menanggapi permintaan komentar.

Jika kelompok yang dipimpin oleh SpaceX memenangkan kontrak Golden Dome, ini akan menjadi kemenangan terbesar bagi Silicon Valley dalam industri kontrak pertahanan yang menguntungkan dan pukulan bagi kontraktor tradisional.

Namun, kontraktor lama seperti Northrop Grumman, Boeing, dan RTX diperkirakan juga akan menjadi pemain besar dalam proses ini, menurut orang-orang yang mengetahui perusahaan tersebut. Lockheed Martin bahkan telah membuat halaman web sebagai bagian dari upaya pemasaran mereka.