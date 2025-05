Selama beberapa minggu terakhir, Dhaka telah menyaksikan demonstrasi tanpa henti. Meskipun intensitas aksi ini mulai menurun, kemarahan terhadap India tetap terasa jelas.

Ketegangan di Dhaka diperburuk oleh dua isu utama – pertama, keputusan India memberikan suaka kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan; dan kedua, banyaknya disinformasi dari India yang didukung oleh politisi terkemuka mereka, yang bertujuan melemahkan pemerintahan sementara Bangladesh yang dipimpin oleh peraih Nobel, Muhammad Yunus.

Hubungan bilateral memburuk pada 2 Desember ketika sekelompok demonstran India menyerbu misi diplomatik Bangladesh di kota Agartala, India timur laut.

Protes di India dipicu oleh penangkapan seorang biksu Hindu, Chinmoy Das, di Dhaka atas tuduhan tidak menghormati bendera nasional, yang dianggap New Delhi sebagai bagian dari penargetan sistematis terhadap minoritas Hindu di negara itu sejak pemerintahan Sheikh Hasina digulingkan oleh pemberontakan rakyat pada bulan Agustus.

Sebagai balasannya, pemerintah sementara Bangladesh menangguhkan semua layanan konsuler di misi Agartala dan memanggil duta besar India di Dhaka. Pemerintah sementara bahkan menyarankan untuk mengadakan demonstrasi anti-India di negara tersebut.

Perselisihan diplomatik ini terjadi di tengah serangkaian keluhan yang dimiliki Bangladesh terhadap India sebagai kekuatan regional. Kedua negara berbagi perbatasan sepanjang 4.096 kilometer, yang merupakan perbatasan kelima terpanjang di dunia.

Sejak Hasina digulingkan, India, di bawah pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, semakin vokal tentang dugaan pelanggaran hak-hak minoritas di Bangladesh, yang berulang kali dibantah oleh pemerintah sementara di Dhaka.

Modi dan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar berulang kali meminta pemerintah sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Muhammad Yunus untuk melindungi minoritas Hindu di negara itu – sebuah posisi yang sejalan dengan citra pemerintahan Modi sebagai pelindung global agama Hindu.

Namun, seruan ini dianggap merendahkan dan munafik di Dhaka, mengingat catatan kontroversial India tentang hak-hak minoritas.

Pada 10 Desember, sehari setelah Sekretaris Luar Negeri India Vikram Misri menyampaikan kekhawatiran tentang kesejahteraan minoritas di Bangladesh, sekretaris pers Yunus, Shafiqul Alam, mengakui bahwa minoritas, terutama Hindu, memang menjadi sasaran dalam 88 insiden kekerasan antara Agustus dan Desember. Menurut kelompok hak asasi lokal Ain O Shalish Kendra, setidaknya tujuh kuil Hindu telah dirusak antara Oktober dan November.

Namun, yang membuat kepemimpinan baru serta banyak warga Bangladesh merasa salah paham adalah bagaimana politisi dan media India menggambarkan beberapa lusin serangan terhadap minoritas sebagai semacam pembantaian. Beberapa pembawa berita utama bahkan mengklaim bahwa ribuan serangan terhadap Hindu telah terjadi.

Perselisihan ini telah memengaruhi banyak aspek hubungan India-Bangladesh. Perjalanan lintas batas menurun. Jumlah penerbangan dan penumpang antara Kolkata dan Dhaka berkurang setengahnya antara Juli dan November. Para pengemudi truk mengurangi operasi mereka, yang menyebabkan kekurangan makanan dan kebutuhan pokok lainnya.

Namun, bagaimana kita sampai pada titik ini?

Pertanyaan tentang Minoritas

Pemerintah yang dipimpin Yunus menghadapi tantangan untuk mengurangiƒ gelombang kekerasan terhadap pendukung partai Awami League yang dipermalukan Hasina, termasuk anggota minoritas Hindu negara itu.

Karena India menganggap Hasina sebagai sekutu yang dapat dipercaya di kawasan yang sedang dirayu oleh saingan kuatnya, Cina, New Delhi memberikan suaka kepada Hasina meskipun dia terlibat langsung dalam memerintahkan polisi dan tentara untuk menembak dan menggunakan cara koersif untuk menghancurkan pemberontakan rakyat terhadap pemerintahannya.

Akibatnya, setidaknya 800 orang tewas dalam penembakan polisi. Perkiraan independen mencatat jumlah korban melebihi angka 800. Sepanjang krisis, tidak ada kecaman atas tindakan keras brutal ini dari India.

Namun, New Delhi tidak melewatkan kesempatan untuk menunjukkan simpatinya terhadap minoritas Hindu di Bangladesh sambil menutup mata terhadap ratusan pembunuhan yang diperintahkan Hasina dalam upaya terakhirnya untuk tetap berkuasa.

Yunus cukup transparan dalam menjelaskan situasi ini kepada dunia. Dia mengakui bahwa kekerasan sporadis memang terjadi setelah Hasina turun, tetapi menegaskan bahwa situasi hukum dan ketertiban membaik segera setelah dia mengambil alih urusan negara sambil mengarahkan penegak hukum untuk memperketat langkah-langkah keamanan guna melindungi komunitas minoritas. Sejauh ini lebih dari 70 orang telah ditangkap karena terlibat dalam kekerasan terhadap minoritas.

Namun, media India dipenuhi dengan gambaran sepihak yang mengabaikan peran New Delhi dalam mendukung seorang penguasa otoriter yang sangat dibenci di negara itu selama lebih dari dua dekade.

Berbicara kepada TRT World, Asif Mahmud, seorang pemimpin muda selama protes musim panas melawan Hasina dan saat ini menjadi penasihat di pemerintahan Yunus, berbicara kritis tentang hubungan dekat pemerintah nasionalis Hindu India dengan Liga Awami.

“Mereka (pemerintah India) bahkan sekarang memberikan fasilitas negara kepada Hasina, yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Itulah mengapa rakyat Bangladesh marah dengan sikap pemerintah India,” katanya.

Sejumlah besar warga Bangladesh juga menganggap sikap India munafik mengingat serangan bermotif terhadap Muslim India yang sering terjadi dan bahkan didukung oleh anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi.

“Kami menuntut keselamatan minoritas di India,” bunyi poster yang dibawa oleh seorang demonstran di Dhaka pada Jumat lalu.

Warga Bangladesh juga memperhatikan dengan serius pernyataan anti-Muslim Modi. Dia menyebut Muslim sebagai “penjajah” dalam salah satu pidato kampanyenya awal tahun ini.

Warga Bangladesh juga khawatir dengan fakta bahwa tidak ada menteri Muslim dalam kabinetnya sementara negara bagian mayoritas Muslim Jammu & Kashmir diperintah dengan tangan besi.

Sharif Osman Hadi, juru bicara Inquilab Mancha, sebuah kelompok berhaluan kanan yang terlibat dalam protes anti-India, mengatakan bahwa India pertama-tama harus memperbaiki masalah minoritas mereka.

“Bangladesh adalah contoh sempurna harmoni agama, dan India akan menjadi yang pertama dalam menindas minoritas. Jadi, kami tidak ingin pendekatan Kakak Besar dari mereka,” tambahnya.

Menurut laporan terbaru The New York Times, situasi minoritas di Bangladesh dapat didefinisikan di antara dua ekstrem - pandangan yang dilebih-lebihkan dari India vs insiden kekerasan yang diremehkan atau dijadikan bahan ejekan di Bangladesh.

“Senyum jarang terlihat, dan bisnis sedang mengalami kesulitan,” kata S.K. Nath Shymal, presiden Aliansi Besar Hindu Nasional Bangladesh di Chattogram, seperti dikutip dalam laporan NYT.

Kemarahan yang Membara

Gelombang oposisi terhadap penggambaran India yang tidak menguntungkan tentang Bangladesh sebagai tempat yang tidak aman bagi minoritas tidak terbatas pada aktivis. Anggota pemerintahan sementara dan partai politik lainnya juga angkat bicara.

“India terus menyebarkan disinformasi terhadap Bangladesh dan revolusi Juli, dengan tujuan mengisolasi Bangladesh secara internasional dan menggambarkannya sebagai benteng Islamis,” kata Asif Nazrul, menteri hukum di pemerintahan sementara, kepada TRT World.

Ruhul Kabir Rizvi, sekretaris bersama senior Partai Nasionalis Bangladesh, musuh bebuyutan Liga Awami, memulai kampanye melawan apa yang dianggap sebagai hegemoni India bahkan sebelum rezim Sheikh Hasina digulingkan.

Rizvi baru-baru ini membakar sari India milik istrinya dalam konferensi pers sebagai bentuk protes terhadap New Delhi.

Dia menambahkan bahwa negara-negara seperti Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maladewa, dan Pakistan tidak lagi sejalan dengan India karena pendekatan mereka yang “penuh kebencian” dan “berniat jahat.”

“Bangladesh juga tidak bersama Anda (India). Ini semata-mata karena kesombongan Anda dan sikap eksploitasi yang terus Anda tunjukkan,” kata Rizvi.

Shahab Enam Khan, seorang profesor di Departemen Hubungan Internasional Universitas Jahangirnagar, mengatakan bahwa kebijakan luar negeri BJP tampaknya terhambat oleh pandangan pendek dan keterikatan yang terus-menerus pada satu-satunya sekutu mereka, Awami League (AL).

“Bangladesh tidak memiliki alasan logis untuk menciptakan hambatan dalam hubungan bilateralnya, juga tidak memandang keterlibatannya dengan Delhi melalui lensa agama atau politik kekuasaan,” kata Profesor Shahab kepada TRT World.

“Mereka harus menerima bahwa hubungan ini hanya dapat berkembang berdasarkan rasa saling menghormati dan timbal balik.”

Sreeradha Datta, profesor urusan internasional di Universitas Global OP Jindal dan rekan senior non-residen di Institut Studi Asia Selatan di Universitas Nasional Singapura, menggemakan pandangan serupa, mengatakan bahwa disinformasi dan ujaran kebencian dari media arus utama India serta media sosial sayap kanan menyebabkan eskalasi dan permusuhan antara kedua negara.

“Ada pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan perpecahan politik dan meningkatkan permusuhan untuk mendapatkan keuntungan dari ‘keretakan’ ini. Pemerintah kedua negara harus melakukan yang diperlukan untuk tetap menjadi tetangga yang bersahabat dalam kata dan tindakan mereka,” katanya.

Sebuah studi terbaru oleh organisasi pemeriksa fakta Bangladesh, Rumor Scanner, mengungkapkan 49 media India menyebarkan 13 cerita palsu tentang Bangladesh, banyak di antaranya menggambarkan pemberontakan demokratis negara itu sebagai pemberontakan Islamis.

Profesor Datta menganggap kunjungan Sekretaris Luar Negeri India Vikram Misri ke Dhaka pada 9 Desember lalu sebagai langkah signifikan menuju normalisasi hubungan antara kedua negara.

Ini adalah kunjungan pejabat tinggi India pertama ke negara itu setelah pemberontakan rakyat memaksa Perdana Menteri Hasina melarikan diri ke India pada bulan Agustus.

“Kedua negara berbagi kekhawatiran mereka dan membahas jalan keluar dari permusuhan. Saya berharap situasi akan mereda setelah kunjungan tersebut,” kata Profesor Datta.

SUMBER : TRT WORLD