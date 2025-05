Sebagai seorang pekerja kemanusiaan, saya terdorong oleh keyakinan bahwa pekerjaan saya memberikan dampak nyata dalam kehidupan jutaan anak. Prinsip bahwa semua kehidupan manusia memiliki nilai yang sama menjadi tekad saya dan rekan-rekan pekerja kemanusiaan lainnya, bahkan di tengah tantangan yang luar biasa.

Namun hari ini, kita menghadapi krisis yang jauh lebih berat daripada yang pernah kita bayangkan: kenyataan pahit harus memilih nyawa mana yang diselamatkan dan mana yang harus ditinggalkan. Ini bukan dilema yang bisa—atau seharusnya—kita terima.

Pemotongan bantuan luar negeri baru-baru ini memaksa organisasi kemanusiaan membuat keputusan yang mustahil. Di saat satu dari setiap 11 anak di dunia membutuhkan bantuan kemanusiaan, kita terpaksa memprioritaskan satu krisis di atas yang lain, satu komunitas di atas yang lain, dan pada akhirnya, satu nyawa anak di atas nyawa anak lainnya.

kita sudah harus membuat keputusan yang sangat menyakitkan untuk menghentikan program penyelamatan nyawa. Ini berarti menghentikan pengobatan untuk anak-anak yang mengalami malnutrisi parah atau dukungan medis penting bagi bayi yang baru lahir di zona perang. Ini bukan sekadar tantangan logistik; ini adalah krisis etika yang menghantam inti misi kami, jiwa kami, dan segala yang kami perjuangkan.

Prinsip-prinsip yang terancam

Save the Children didirikan lebih dari satu abad yang lalu oleh Eglantyne Jebb, seorang wanita dengan keberanian moral dan keyakinan luar biasa. Ia mendirikan organisasi yang didedikasikan untuk membela hak-hak anak, menyelamatkan nyawa, melindungi keluarga, mengurangi penderitaan, dan memulihkan martabat.

Saat ini, kami beroperasi di 115 negara, secara langsung mendukung lebih dari 105 juta anak setiap tahunnya. Kami sering menjadi yang pertama merespons keadaan darurat, dan komitmen kami terhadap setiap anak, di mana pun mereka berada, tidak dapat dinegosiasikan.

Namun, prinsip-prinsip kami berada di bawah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di era krisis global yang semakin meningkat—konflik, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi—banyak negara terkaya di dunia memotong anggaran bantuan mereka. Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, Swedia, Prancis, Belanda, dan negara-negara donor lainnya mundur dari komitmen mereka terhadap solidaritas internasional, yang berkontribusi pada penurunan bantuan global yang berbahaya.

Memotong bantuan bukan hanya kegagalan kepemimpinan moral, tetapi juga kesalahan perhitungan strategis.

Kegagalan dalam mengatasi kemiskinan, ketidakstabilan, dan krisis kesehatan di seluruh dunia hanya memperdalam ketidakamanan global, memicu perpindahan penduduk, guncangan ekonomi, dan konflik. Masalah-masalah ini tidak mengenal batas; dampaknya menyebar ke seluruh dunia. Ketika kita berpaling dari yang paling rentan di dunia, kita menanam benih krisis masa depan yang pada akhirnya akan mencapai wilayah kita sendiri, dan anak-anak selalu menjadi yang paling menderita.

Pada tahun 2024, tercatat 120 juta orang terpaksa mengungsi akibat perang, kekerasan, dan penganiayaan—kira-kira setara dengan populasi Jepang—dengan rata-rata waktu pengungsian lebih dari satu dekade. Berkali-kali, mereka mengatakan kepada kami bahwa impian terbesar mereka adalah kembali. Bantuan memainkan peran penting dalam membantu mereka kembali.

Di Ukraina, kami telah membantu keluarga seperti Natalia* dan putrinya Sofiya* memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat perang. Di Ethiopia, kami mendukung perempuan seperti Rukia* untuk memulai usaha kecil dan membangun kembali kehidupan mereka. Bantuan membangun kembali masyarakat, mendorong stabilitas, dan memulihkan ekonomi.

Bantuan juga mendukung mereka yang tetap terjebak dalam pengungsian, yang tidak memiliki solusi. Seperti Aliya* dan Zahra*, dua anak perempuan di kamp penahanan Al Hol di Suriah. Mereka tumbuh di sana. Tidak diterima di negara mereka, wajah mereka menunjukkan secercah harapan, namun mata mereka menceritakan kisah rasa bersalah yang salah tempat atas sesuatu yang tidak mereka lakukan.

Pandangan yang sempit

Keputusan yang diambil dengan pandangan sempit untuk memotong bantuan membuat dunia menjadi kurang sehat, kurang aman, dan kurang sejahtera. Jumlah anak yang tinggal di zona konflik hampir berlipat ganda dalam 30 tahun terakhir, sementara pengeluaran militer global melonjak menjadi $2,4 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, investasi dalam pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan semakin berkurang.

Pada tahun 2025, permohonan kemanusiaan global membutuhkan US$44,7 miliar untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada 190 juta orang di 32 negara dan sembilan wilayah pengungsi. Jika sepenuhnya didanai, itu setara dengan sekitar $235 per orang per tahun, $20 per bulan, atau 65 sen per hari, lebih murah dari secangkir kopi di banyak negara Barat. Permohonan tahun 2024 hanya didanai 45 persen. Menyebut bantuan tidak efisien bukan hanya tidak jujur tetapi juga manipulasi sinis terhadap sentimen publik.

Di Gaza, Haiti, dan Sudan, tim kami kewalahan oleh jumlah anak-anak—beberapa bahkan belum cukup umur untuk sekolah—yang membutuhkan dukungan psikososial setelah menyaksikan kengerian yang tidak seharusnya dialami oleh seorang anak.

Di Republik Demokratik Kongo, kelompok bersenjata dengan sengaja menargetkan dan menculik anak-anak untuk direkrut. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan ini. Investasi dalam pembangunan dan bantuan kemanusiaan bukanlah amal—ini adalah keharusan strategis dan di atas segalanya, kewajiban moral. Memotong bantuan hanya akan memperdalam krisis, menciptakan siklus ketidakstabilan yang akan jauh lebih mahal untuk ditangani di kemudian hari.

Pilihan yang mustahil

Dengan pendanaan yang semakin berkurang, pekerja bantuan terpaksa membuat pilihan yang mustahil: Apakah kami memberi makan anak-anak di daerah yang dilanda kekeringan atau memberikan perawatan medis kepada mereka yang berada di wilayah perang? Apakah kami merespons banjir atau berinvestasi dalam ketahanan iklim? Setiap keputusan berarti beberapa anak akan menerima bantuan penyelamatan nyawa—sementara yang lain tidak.

Beban moral ini sangat berat bagi semua pekerja bantuan. Sekarang lebih dari sebelumnya. Save the Children percaya bahwa setiap nyawa anak memiliki nilai yang sama, tetapi kenyataan pahitnya adalah ketika pendanaan dipotong, nyawa akan hilang.

Lanskap global sedang berubah, dengan kekuatan baru, aliansi yang berubah, dan ketidakpastian yang meningkat. Perubahan ini membawa risiko baru bagi misi kami. Pertanyaannya bukan apakah kita mampu mempertahankan bantuan—tetapi apakah kita mampu untuk tidak melakukannya. Ini adalah momen yang menuntut solidaritas dan tanggung jawab bersama. Tanpanya, kita berisiko menghapus kemajuan puluhan tahun dalam pengurangan kemiskinan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Pemerintah memainkan peran yang tak tergantikan dalam mempertahankan upaya bantuan. Kita tidak bisa menormalisasi masa depan di mana menyelamatkan beberapa nyawa berarti menerima kehilangan nyawa lainnya. Karena atas dasar apa satu nyawa dianggap kurang berharga?

Seperti yang pernah dikatakan oleh pendiri kami, Eglantyne Jebb: “Kita harus menyentuh imajinasi dunia. Dunia ini tidak bermurah hati, tetapi tidak imajinatif dan sangat sibuk.”

Sudah waktunya untuk membayangkan kembali dunia di mana belas kasih dan solidaritas internasional antara komunitas kembali mengalahkan sinisme, ketidakpercayaan, dan pengasingan—dunia di mana setiap nyawa anak benar-benar berarti.

*Nama telah disamarkan untuk melindungi identitas.