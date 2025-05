Festival Opera Internasional ke-16, yang diselenggarakan oleh Direktorat Opera dan Balet Negara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turkiye, akan menampilkan beragam pertunjukan dengan bakat internasional dan lokal dari tanggal 10 Mei hingga 3 Juni.

Festival ini akan menghadirkan 11 produksi, termasuk penampilan dari seniman tamu internasional dan ansambel dari seluruh dunia, dengan total 20 pertunjukan.

Setelah memecahkan rekor jumlah penonton dalam beberapa tahun terakhir dan menarik perhatian berbagai kalangan usia, acara tahun ini akan berlangsung di Panggung Opera Turk Telekom Pusat Kebudayaan Ataturk (AKM), Aula Teater AKM, dan Panggung Opera Kadikoy Sureyya di Istanbul.

Caner Akgun, direktur dan direktur artistik Opera dan Balet Negara Istanbul, mengatakan kepada Anadolu bahwa festival akan dibuka pada 10 Mei dengan konser gala dan ditutup pada 3 Juni dengan balet Russian Hamlet yang dibawakan oleh Eifman Ballet dari St. Petersburg.

Ia menyebutkan bahwa program yang sangat beragam telah disiapkan untuk para pecinta opera, seraya menambahkan: “Pada 10 Mei, kami akan mengadakan konser gala dengan Nayden Todorov, konduktor Orkestra Filharmoni Sofia, memimpin. Pertunjukan ini akan melibatkan seniman kami dan dua solois tamu asing. Konser ini akan diadakan untuk mengenang Leyla Gencer pada peringatan kematiannya.” Gencer, seorang soprano bel canto asal Turkiye, meninggal pada tahun 2008.

Salah satu sorotan utama adalah pemutaran perdana dunia dari opera Gilgamesh, sebuah karya yang jarang dipentaskan oleh Ahmet Adnan Saygun, seorang komposer Turkiye yang meninggal pada tahun 1991.

Akgun menekankan persiapan tim selama berbulan-bulan dan rasa tanggung jawab nasional mereka dalam menghidupkan kembali karya ini, serta mendorong penonton dari segala usia untuk menyaksikan debut bersejarah ini.

Akgun juga menyoroti dua produksi anak-anak dalam festival ini: pemutaran perdana dunia Cinderella, adaptasi dari La Cenerentola karya Rossini yang disutradarai oleh Nazli Iktu, dan kelanjutan dari Ballet World yang dipimpin oleh Tan Sagturk.

Ia juga menyebutkan bahwa konser pada 19 Mei, All My Hope Is in Youth, akan menampilkan siswa berbakat dari sekolah seni rupa Anatolia dan penerima beasiswa internasional, menyatukan para penampil muda dari berbagai latar belakang pendidikan.

Ia menekankan bahwa program festival dirancang dengan mempertimbangkan identitas budaya dan pariwisata Istanbul, membentuk visi untuk Pusat Kebudayaan Ataturk. Ia juga menyoroti debut Sultans of the Opera, sebuah proyek unik oleh Mehmet Yesilcay yang menampilkan karya Barok tentang tokoh-tokoh Turkiye terkenal dan instrumen tradisional.

Akgun juga mencatat pentingnya inovasi dalam pementasan, dengan menunjuk Russian Hamlet sebagai karya menarik bagi penonton yang tertarik pada eksplorasi dan pendekatan artistik baru.

Ia juga mengumumkan pemutaran perdana proyek Modern Dance Ensemble Istanbul (MDT) berjudul Delirium, yang mengeksplorasi tantangan kehidupan modern melalui gerakan dan emosi. Akgun mencatat daya tariknya yang kuat bagi penonton muda dan menekankan pentingnya tari modern dalam mencerminkan dilema manusia masa kini.

Sorotan internasional dari festival ini juga mencakup penampilan terkenal dari Opera dan Balet Sofia Bulgaria dengan Electra pada 29 Mei, dan Eifman Ballet dari St. Petersburg, Rusia, yang menampilkan Anna Karenina pada 31 Mei, keduanya di Panggung Opera Turk Telekom Pusat Kebudayaan Ataturk.