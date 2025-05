Meski Jerman terus memperketat tindakan terhadap aktivisme pro-Palestina, ribuan orang berkumpul di Kreuzberg pekan lalu untuk mengikuti 'Pawai Kemenangan' setelah kesepakatan gencatan senjata, dengan meneriakkan "Kebebasan untuk Palestina" dan membawa spanduk yang bertuliskan, "Gencatan senjata hanyalah permulaan."

Sementara perlawanan bisa muncul di jalanan, ia juga dapat menemukan tempatnya di dinding galeri. Musim panas lalu, ketika bom-bom jatuh di Gaza, sebuah pameran di Frankfurt menjadi jendela untuk melihat kengerian perang di Palestina. Sebagai bagian dari Festival Budaya Palestina di Jerman, serangkaian foto yang diambil oleh jurnalis Palestina menjadi saksi bagi bencana kemanusiaan yang nyata di Gaza dan ketahanan rakyatnya.

Salah satu gambar menonjol. Diambil oleh Mahmoud Abu Hamda di Gaza pada April 2024: seorang gadis muda sedang menguleni roti di tengah reruntuhan kamp pengungsi Nuseirat, asap dari pemboman masih mengepul di udara.

Setelah melihat gambar yang mencolok itu, seorang anak laki-laki Spanyol begitu terharu hingga ia kembali ke pameran untuk menyumbangkan tabungannya dalam bentuk koin untuk membantu rakyat Palestina, setelah ibunya menjelaskan penderitaan yang dialami anak-anak di Gaza.

Pameran tersebut, Through My Eyes, melakukan perjalanan ke banyak bagian Eropa tahun lalu sebagai bagian dari inisiatif peningkatan kesadaran yang digagas oleh PALI Think Hub, sebuah kelompok advokasi hak asasi manusia.

NGO ini diluncurkan oleh Emma Lo, seorang ahli hukum internasional keturunan Italia-Amerika yang berbasis di Swiss, dan Lise, seorang lulusan Hubungan Internasional keturunan Prancis-Palestina yang berbasis di Jerman. Misi mereka: untuk mengungkapkan krisis kemanusiaan di Gaza dan mengembalikan kisah-kisah manusia yang sering hilang di balik statistik media dan laporan militer.

"Through My Eyes sering kali menghadapkan orang pada kenyataan keras kehidupan di bawah pendudukan dan genosida di Gaza—banyak di antaranya untuk pertama kalinya. Alih-alih sekadar berjalan pergi, kami melihat mereka berhenti, merenung, bertanya, dan bahkan kembali bersama teman-teman untuk melanjutkan percakapan,” kata Lo.

“Kami ingin orang merasakan, bukan hanya melihat”

“Membangun koneksi adalah inti dari pameran kami,” jelasnya. “Kami bertujuan untuk menghumanisasi pengalaman Palestina, untuk melampaui perdebatan abstrak dan masuk ke sesuatu yang sangat pribadi. Orang bertindak ketika mereka merasa terhubung.”

Empati Emma terhadap yang tertindas dibentuk sejak dini. Pada usia 10 tahun, ia membaca The Diary of Anne Frank dan terkesan oleh kemampuan gadis muda itu untuk mendokumentasikan kengerian Nazisme dengan suara yang sangat mirip dengan suaranya sendiri.

“Pada waktu itu, saya tertarik pada biografi orang-orang yang telah membentuk sejarah, tetapi kisah Anne menonjol karena diceritakan melalui suara seorang gadis yang seumuran, dengan perspektif yang polos dan mudah dipahami,” katanya kepada TRT World. Anne Frank adalah seorang gadis Yahudi-Jerman yang, selama Perang Dunia II, bersembunyi bersama keluarganya di Amsterdam yang diduduki Jerman untuk menghindari penganiayaan Nazi.

Dia menyimpan sebuah buku harian selama 25 bulan keluarganya bersembunyi, mendokumentasikan kehidupannya dengan detail yang sangat hidup. Anne meninggal pada 1945 di kamp konsentrasi Bergen-Belsen. Namun, buku hariannya kemudian menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh di dunia.

Bagi Lo, kisah Anne sangat relevan dengan kondisi saat ini, menggema penderitaan yang terjadi di Gaza. “Anne bermimpi menjadi seorang jurnalis. Jika dia masih hidup sekarang, dia akan menulis tentang genosida di Gaza.”

Gadis-gadis muda Palestina yang mendokumentasikan krisis saat ini di Gaza menampilkan keberanian yang sama, kata Lo. “Jurnalis seperti Bisan Owda, Plestia Alaqad, Lama Jamous, dan Hind Khoudary memberikan suara bagi perjuangan Palestina, menangkap kengerian yang mereka saksikan setiap hari. Karya mereka memiliki kekuatan yang sama dengan buku harian Anne Frank, namun mereka bukan hanya gema dari masa lalu—mereka sedang membangun warisan mereka sendiri.”

Pada usia 12 tahun, Lo sudah bertemu dengan tiga penyintas Holocaust dalam acara-acara edukasi. Kesaksian mereka menanamkan dalam dirinya keyakinan: diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk keterlibatan. “Saya belajar bahwa dunia bisa sangat kejam, tetapi membela hak asasi manusia adalah salah satu tindakan perlawanan yang paling kuat.”

Kebebasan, kesetaraan, keadilan - untuk siapa?

Meski tumbuh di lingkungan multikultural di Washington DC, Lo pertama kali mengenal narasi Palestina di usia remaja, berkat orang tuanya.

“Meski Anne Frank menyebutkan Palestina dalam sebuah entri buku hariannya pada 8 Mei 1944, dengan memalukan, saya baru mendengar tentang Palestina pasca-48 ketika saya berusia 15 tahun,” kenangnya.

Buku Gaza: An Inquest into Its Martyrdom karya Norman G. Finkelstein, seorang Yahudi-Amerika, menjadi titik penting dalam proses pembelajarannya. Buku ini mengisahkan serangan militer Israel terhadap Gaza, pelanggaran hukum internasional, dan salahnya representasi Palestina dalam narasi Barat.

Nilai-nilai yang diajarkan Lo di sekolah - kebebasan, kesetaraan, keadilan—mulai terungkap. “Kebebasan yang dijunjung AS, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri dan keadilan, ditinggalkan ketika berbicara tentang Palestina.”

Lo tidak ragu untuk mengkritik kemunafikan Barat. “Para pemimpin seharusnya merasa malu. Penerapan hak asasi manusia yang selektif ini merusak kredibilitas mereka.”

Salah satu contoh mencolok adalah dukungan militer AS yang tak tergoyahkan terhadap Israel, meskipun negara itu terus melanggar hukum internasional dengan terang-terangan. Israel tetap menjadi penerima bantuan terbesar dari AS sejak Perang Dunia II.

“Ini sederhana,” kata Lo. “Pemerintah harus berhenti mendanai kekerasan. Alih-alih memperburuk kehancuran, sumber daya ini seharusnya diinvestasikan untuk membangun masa depan yang lebih baik.”

Bagi Lo, meminta pertanggungjawaban pemerintah bukan hanya pilihan—itu adalah kewajiban. “Saya tidak bisa mengklaim berdiri untuk keadilan sambil mengabaikan tindakan pemerintah saya sendiri. Menantang narasi-narasi ini adalah kewajiban.”

Melalui PALI Think Hub, Emma Lo dan Lise membongkar gagasan bahwa tindakan Israel di Palestina adalah masalah yang jauh atau terisolasi. “Penolakan hak di mana pun akan melemahkan hak-hak di mana pun,” tambahnya.

SUMBER: TRT WORLD