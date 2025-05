Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan peradangan tinggi dalam tubuh manusia dan menyebabkan gejala seperti sakit kepala, nyeri dada, dan punggung, menurut penelitian terbaru.

Sekelompok peneliti dari University of Buffalo dan Ohio State University telah menemukan korelasi antara penggunaan media sosial dan kesehatan fisik yang buruk.

Dalam sebuah studi yang telah melalui tinjauan sejawat, mereka menulis bahwa mereka menguji mahasiswa untuk mengukur kadar C-reactive protein (CRP), yang menunjukkan peradangan akibat infeksi. Kadar protein C-reaktif dalam darah seseorang juga dapat membantu mendiagnosis penyakit peradangan kronis atau menentukan risiko penyakit jantung seseorang.

Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang menggunakan media sosial secara berlebihan memiliki kadar CRP yang lebih tinggi. Peneliti juga menemukan bahwa semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin banyak gejala somatik (seperti sakit kepala, nyeri dada dan punggung) serta kunjungan ke dokter dan pusat kesehatan untuk pengobatan penyakit, sebagaimana dijelaskan dalam studi tersebut.

“Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang dewasa muda,” kata David Lee, PhD, penulis pertama makalah ini dan asisten profesor komunikasi di University of Buffalo College of Arts and Sciences. “Penting untuk memahami bagaimana keterlibatan di platform ini berdampak pada kesehatan fisik.”

Lee dkk. menulis dalam jurnal Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking bahwa sebuah survei terbaru menunjukkan bahwa "rata-rata orang Amerika menghabiskan sekitar 144 menit per hari di media sosial – lebih banyak daripada waktu yang mereka habiskan untuk berolahraga, bersosialisasi langsung, atau makan."

Peneliti juga mencatat bahwa Generasi Z (orang yang lahir pada akhir 1990-an dan awal 2000-an) adalah pengguna media sosial yang paling tinggi, dengan sekitar enam jam sehari dihabiskan untuk mengirim pesan, online, dan bersosialisasi di media sosial, serta melaporkan bahwa mereka hampir selalu terhubung secara online.

Meskipun telah banyak studi yang fokus pada dampak penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan psikologis, para peneliti mengatakan, belum banyak studi yang mengkaji bagaimana penggunaan media sosial terkait dengan kesehatan fisik.

“Ini [bahwa tidak ada lebih banyak studi yang fokus pada hubungan antara penggunaan media sosial dan kesejahteraan fisik] mengejutkan,” tulis mereka, “mengingat prevalensi media sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan hubungan erat antara kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik.”

Namun, peneliti mencatat beberapa studi dalam beberapa tahun terakhir yang juga fokus pada penggunaan media sosial dan kesehatan fisik, yang juga menunjukkan adanya kaitan antara keduanya, meskipun sebagian besar penelitian tersebut bergantung pada pelaporan diri atau efek penggunaan media sosial pada satu platform saja, sebagaimana disebutkan dalam siaran pers.

"Tujuan kami adalah untuk memperluas karya sebelumnya dengan mengkaji bagaimana penggunaan media sosial di berbagai platform terkait dengan hasil kesehatan fisik yang diukur dengan ukuran biologis, perilaku, dan pelaporan diri," kata Lee, seorang ahli dalam hasil kesehatan yang terkait dengan interaksi sosial.

Menanyakan bagaimana penggunaan media sosial mungkin terkait dengan kesehatan fisik, para peneliti menulis bahwa satu jalur potensial “mungkin melalui perubahan perilaku kesehatan.”

Mereka mencatat bahwa beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat penggunaan media sosial yang tinggi dapat mempengaruhi tidur dengan mengurangi jumlah dan kualitas tiduran. Mereka menekankan bahwa terutama bagi mereka yang menggunakan media sosial secara berlebihan, yang menunjukkan “penggunaan media sosial atau ponsel yang adiktif,” dapat menyebabkan “penurunan kualitas tidur dan insomnia.” Kualitas atau kuantitas tidur yang lebih rendah berujung pada kesehatan fisik yang lebih buruk, “termasuk peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan kematian dini.”

Para penulis menulis bahwa perspektif ini sejalan dengan hipotesis pemindahan, yang berpendapat bahwa “waktu yang dihabiskan di media sosial dapat memiliki dampak merugikan dengan menggantikan aktivitas yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kesehatan – misalnya tidur, olahraga, atau interaksi tatap muka.”

Kemudian ada faktor stres yang meningkat yang muncul dengan hiper-koneksi. Dan dengan lebih banyak stres, kesehatan semakin memburuk, karena dapat “meningkatkan jumlah dan keparahan gejala somatik, kemungkinan infeksi, serta keparahan gejala setelah terpapar virus flu, dan peradangan sistemik.”

Karena itu, para peneliti membentuk hipotesis bahwa tingkat penggunaan media sosial yang tinggi mungkin berkaitan dengan kesehatan fisik yang lebih buruk, dan menguji pemikiran ini pada mahasiswa yang merupakan kelompok usia yang paling aktif menggunakan media sosial.

Mereka melibatkan 251 mahasiswa sarjana berusia 18 hingga 24 tahun dalam studi ini, yang memberikan sampel darah dan mengisi kuesioner tentang kesehatan fisik dan penggunaan media sosial di Facebook, Twitter, Snapchat, dan Instagram (survei dilakukan pada 2017, dan saat itu platform-platform ini adalah yang paling populer).

Para peneliti juga memeriksa jawaban mahasiswa tersebut dengan survei lain yang "mengukur validitas dengan menentukan sejauh mana peserta serius dalam peran mereka dalam penelitian ini."

“Kami berhasil menemukan korelasi antara jumlah penggunaan media sosial dan indikator kesehatan fisik ini,” kata Lee. “Semakin banyak peserta menggunakan media sosial, semakin banyak gejala somatik yang mereka alami dan kunjungan ke dokter yang mereka laporkan. Mereka juga menunjukkan kadar peradangan kronis yang lebih tinggi.”

Menurut Lee, studi ini baru permulaan untuk memahami hubungan antara media sosial dan kesehatan sosial.

"Dengan melihat penanda biologis dalam darah, kami dapat menemukan hubungan yang relatif lebih objektif antara penggunaan media sosial dan kesehatan fisik, tetapi temuan korelasional ini tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kesehatan yang buruk memengaruhi penggunaan media sosial," kata Lee.

Lee menambahkan, "Dalam penelitian kami sebelumnya, kami menemukan bahwa mereka yang memiliki harga diri tinggi mendapat manfaat dari penggunaan media sosial, tetapi orang dengan harga diri rendah tidak. Jadi, efeknya mungkin lebih bernuansa."

“Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan,” kata Lee. “Tapi saat ini, saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan media sosial mungkin memiliki kaitan dengan hasil kesehatan fisik yang penting.”

SUMBER: TRT WORLD DAN AGENSI