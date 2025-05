POLITIK 7 menit membaca Gaza bukan 'kesepakatan bisnis' atau 'peluang investasi' Gaza bukan 'kesepakatan bisnis' atau 'peluang investasi' Warga Palestina di Gaza sudah menegaskan, tanah mereka tidak untuk dijual, tidak seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam rencana yang dipaksakan atas tanah mereka. Warga Palestina di Gaza sudah menegaskan, tanah mereka tidak untuk dijual, tidak seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam rencana yang dipaksakan atas tanah mereka. Bagikan

Amidst the rubble that remains across Gaza, Palestinians remain defiant that they will rebuild (Foto: Husam Maarouf). / Others