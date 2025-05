DUNIA 3 menit membaca Negara-negara Belahan Selatan Dunia bersinar saat Turkiye perjuangkan diplomasi yang inklusif Negara-negara Belahan Selatan Dunia bersinar saat Turkiye perjuangkan diplomasi yang inklusif Pada Antalya Diplomacy Forum, perwakilan dari Dunia Selatan menyoroti pengaruh Turkiye yang semakin besar sebagai broker diplomasi multilateral yang lebih kuat. Pada Antalya Diplomacy Forum, perwakilan dari Dunia Selatan menyoroti pengaruh Turkiye yang semakin besar sebagai broker diplomasi multilateral yang lebih kuat. Putar Artikel Your browser does not support the audio element. Bagikan

Panelists at the Antalya Diplomatic Forum highlighted the long-standing relationship between Türkiye and Latin America -- from the early waves of Ottoman migration to the region to its current political and diplomatic consolidation. / AA