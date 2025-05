Genosida yang terus berlangsung di Gaza oleh Israel disebut sebagai “bencana kemanusiaan paling ekstrem di zaman kita” dan mencerminkan “semacam sadisme global,” menurut aktor terkenal asal Inggris, Juliet Stevenson, yang vokal mengkritik tindakan Israel dan keterlibatan negara-negara Barat.

Berbicara kepada Anadolu, Stevenson mengatakan bahwa tingkat penderitaan yang dialami rakyat Palestina akibat tindakan Israel adalah “di luar apa pun” yang pernah ia saksikan.

“Ini benar-benar bencana,” ujar Stevenson, merujuk pada serangan tanpa henti Israel yang telah menewaskan lebih dari 51.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 116.000 lainnya sejak Oktober 2023.

“Tingkat penderitaan manusia ini sangat luar biasa… Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya.”

Menyoroti kegagalan komunitas internasional untuk campur tangan, ia menambahkan, “Ada semacam sadisme global yang sedang terjadi. Orang-orang menyaksikan pemboman, kebakaran, kehancuran, kelaparan, penyakit, pengeboman rumah sakit dan seluruh infrastruktur, serta penahanan bantuan kemanusiaan.”

“Dunia, secara umum … Inggris, AS, sebagian besar Eropa hanya berdiri menyaksikan ini dan berpaling.”

Stevenson secara khusus mengkritik sikap pemerintah Inggris terkait ekspor senjata ke Israel, terutama dalam penyediaan komponen untuk jet tempur F-35 yang digunakan dalam serangan di Gaza.

“Tidak ada yang tampaknya mampu meyakinkan perdana menteri kita (Keir Starmer) untuk menghentikan hal itu,” katanya.

Meskipun Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor ke Israel pada September 2024, keputusan tersebut secara mencolok tidak mencakup komponen yang terkait dengan program F-35.

Lisensi yang dihentikan termasuk bagian untuk drone, helikopter, dan sistem pesawat militer. Namun, seperti yang disoroti Amnesty International dan kelompok hak asasi lainnya, jet F-35 Israel – banyak di antaranya dirakit sebagian menggunakan komponen dari Inggris – telah memainkan peran sentral dalam pemboman Gaza.

“Seperti banyak orang, saya merasa putus asa tentang ini … 20.000 anak-anak tewas, dan itu belum termasuk yang akan ditemukan di bawah reruntuhan,” katanya.

“Apa yang harus terjadi sebelum orang-orang melihat ini sebagai bencana kemanusiaan paling ekstrem di zaman kita, dan berdiri untuk menyerukan penghentian ini?”

‘Saya menyaksikan negara ini berubah’

Stevenson juga menyuarakan keprihatinannya tentang kondisi kebebasan sipil di Inggris, terutama terkait kebebasan berbicara dan tindakan keras terhadap aktivis pro-Palestina.

Ia menceritakan pengalamannya menghadiri demonstrasi damai di London pada 18 Januari, di mana banyak pengunjuk rasa ditangkap dan tokoh-tokoh terkenal – termasuk penyintas Holocaust Stephen Kapos, aktor Khalid Abdalla, dan dirinya sendiri – diinterogasi oleh polisi.

“Saya tahu hari itu … negara ini telah berubah,” katanya.

Protes tersebut sepenuhnya damai tetapi tetap “diperlakukan dengan kekerasan oleh polisi,” termasuk “penangkapan oleh polisi terhadap Chris Nineham (wakil ketua Stop the War Coalition) yang dilempar ke tanah, kacamatanya pecah.”

Aktor veteran itu menjelaskan bahwa ia termasuk di antara mereka yang kemudian dihubungi oleh polisi berdasarkan Undang-Undang Ketertiban Umum, sebuah pengalaman yang menurutnya membuatnya “sangat khawatir” tentang masa depan kebebasan berbicara di Inggris.

“Saya menyaksikan negara ini berubah. Sesuatu yang benar-benar menakutkan sedang terjadi di sini,” kata Stevenson, yang dikenal atas perannya yang dinominasikan BAFTA dalam Truly, Madly, Deeply, serta penampilannya dalam Bend It Like Beckham, Emma, dan Mona Lisa Smile.

Meskipun mendapat tekanan, ia tetap bertekad untuk berbicara.

“Saya tidak ingin masuk penjara tetapi saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti menghadiri demonstrasi. Saya tidak akan berhenti berbicara tentang Gaza atau Palestina karena ini (tindakan keras terhadap aktivis pro-Palestina),” tegasnya.

“Saya harus percaya bahwa … kita masih memiliki hak atas kebebasan berbicara di negara ini. Saya harus terus percaya itu.”