Washington, DC — Bulan lalu, seorang petani di provinsi Battambang, Kamboja bagian barat laut, mengendarai truk bermuatan singkong yang melindas ranjau darat di ladangnya. Ia tewas seketika dalam ledakan yang menurut otoritas setempat disebabkan oleh ranjau anti-tank yang tertanam di tanah.

Kematian petani tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah dua ahli penjinak ranjau Kamboja tewas saat mencoba membersihkan ranjau di sawah seorang petani di provinsi Oddar Meanchey, wilayah yang pernah menjadi lokasi pertempuran sengit antara pemberontak Khmer Merah dan pemerintah pada 1980-an.

Mereka adalah bagian dari ribuan korban yang setiap tahun disebabkan oleh ranjau anti-personel atau anti-kendaraan di sekitar 70 negara dan wilayah rentan, di mana 110 juta ranjau aktif masih menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.

Namun, sejak pemerintahan Donald Trump menangguhkan program pembersihan ranjau di seluruh dunia selama 90 hari, banyak organisasi non-profit global yang bekerja di zona konflik aktif atau bekas konflik menghadapi pertanyaan besar: bagaimana menjalankan operasi pembersihan ranjau yang relatif mahal, mulai dari ladang ranjau di Kamboja hingga pegunungan terjal di Afghanistan, hutan lebat di Republik Demokratik Kongo, dan perkebunan kopi di Kolombia, tanpa bantuan pendanaan penting dari AS.

"Penghentian bantuan mendadak ini mengancam pekerjaan penyelamatan jiwa di negara-negara yang sangat terkontaminasi seperti Ukraina, Irak, Laos, dan lainnya," kata seorang juru bicara dari International Campaign to Ban Landmines - Cluster Munition Coalition (ICBL-CMC) kepada TRT World.

"Dampaknya akan sangat parah dan langsung terasa."

ICBL-CMC adalah jaringan global organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk menghilangkan senjata yang tidak pandang bulu.

AS telah membom puluhan negara sejak Perang Dunia II, tetapi juga memimpin upaya global untuk pembersihan ranjau. Sebagai contoh, dari 2019 hingga 2023, dukungan Washington mencapai $1,2 miliar, yang mewakili 37 persen dari semua pendanaan internasional selama periode lima tahun tersebut. Pada tahun 2023 saja, AS memberikan $309,8 juta, yang mewakili 39 persen dari semua dukungan internasional.

Saat ini, AS memberikan pendanaan kepada lebih dari 30 negara yang terkena dampak ranjau dan sisa-sisa bahan peledak perang (ERW), mencakup kegiatan seperti pembersihan, edukasi risiko bahan peledak, penghancuran stok, dan bantuan bagi korban.

Pada tahun 2023, negara-negara yang didanai oleh AS meliputi: Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, Kamboja, Kolombia, Kroasia, Republik Demokratik Kongo, Irak, Yordania, Kosovo, Laos, Lebanon, Libya, Kepulauan Marshall, Myanmar, Palau, Palestina, Rwanda, Serbia, Kepulauan Solomon, Somalia, Sudan Selatan, Sri Lanka, Suriah, Tajikistan, Thailand, Ukraina, Vietnam, Yaman, dan Zimbabwe.

Di negara seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam, AS adalah penyandang dana terbesar untuk pekerjaan pembersihan ranjau.

Di negara-negara Asia Tenggara ini, upaya terus dilakukan untuk membersihkan bom yang tidak meledak, termasuk munisi tandan, yang dijatuhkan oleh pasukan Amerika selama Perang Vietnam lebih dari 50 tahun lalu. Selama "perang bayangan" dari 1964 hingga 1973, AS menjatuhkan lebih dari 2 juta ton bom di Laos, menjadikannya negara yang paling banyak dibom dalam sejarah berdasarkan per kapita.

AS juga menjadi penyandang dana terbesar di beberapa negara lain yang sangat membutuhkan pembersihan ranjau, termasuk Ukraina, Irak, dan Suriah.

"Semua negara ini akan terkena dampak. Program yang sepenuhnya bergantung pada pendanaan AS berarti tidak ada ranjau atau ERW yang akan diangkat dari tanah, lebih banyak kecelakaan akan mungkin terjadi, dan orang-orang yang tinggal di daerah yang terkontaminasi tidak akan menerima informasi yang mereka butuhkan untuk tetap aman," kata juru bicara ICBL-CMC kepada TRT World.

Penerbangan para ahli penjinak ranjau

ICBL-CMC mengatakan program bantuan korban, yang menyediakan prostetik yang sangat dibutuhkan dan berbagai elemen lain yang dibutuhkan untuk kesehatan dan kesejahteraan para penyintas ranjau darat dan ERW, juga akan dihentikan sementara oleh pembekuan bantuan internasional AS.

"Bahkan program yang sebagian didanai oleh AS akan mengalami gangguan yang cukup besar karena aktivitas atau staf kunci tertentu harus dihentikan. Keputusan AS tersebut jelas akan berdampak buruk pada banyak staf nasional yang bekerja untuk organisasi penjinak ranjau dan yang bekerja tanpa lelah untuk membersihkan lahan," tambah juru bicara ICBL-CMC.

ICBL-CMC mengatakan keputusan AS tersebut dapat membunyikan lonceng kematian bagi para penjinak ranjau dan staf lainnya.

"Dalam banyak kasus, mereka akan 'dipecat' tanpa gaji dan ketidakpastian tentang kapan dan apakah mereka akan dapat bekerja lagi. Jika mereka pindah ke posisi lain sebelum bantuan dilanjutkan, keahlian dan jam pelatihan mereka yang tak terhitung jumlahnya akan hilang."

Legacies of War, sebuah organisasi pendidikan dan advokasi yang berbasis di AS yang berupaya mengatasi dampak berkelanjutan dari perang Amerika di Kamboja, Laos, dan Vietnam, menyatakan kebingungan atas keputusan Trump untuk membekukan bantuan asing tersebut, mereka mengatakan kepada TRT World bahwa program yang didanai AS pada tahun 2022 saja telah membersihkan lebih dari 43.000 hektar lahan dan menyediakan perawatan medis dan rehabilitasi kepada lebih dari 53.000 korban ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang.

"Dengan rata-rata 15 korban per hari di seluruh dunia akibat sisa-sisa bahan peledak perang – sekitar setengahnya adalah anak-anak – upaya pembersihan ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa masyarakat sekitar," kata Sera Koulabdara, CEO organisasi tersebut, seraya menambahkan, "Keputusan yang picik ini akan berdampak buruk bagi komunitas yang paling rentan di seluruh dunia."

Koulabdara, yang berusia enam tahun ketika ia melarikan diri dari Laos ke AS bersama keluarganya, mengutip kasus terkini di negara Asia Tenggara tersebut di mana seorang pria berusia 36 tahun terbunuh oleh bahan peledak yang berusia 50 tahun saat memasak di dapur.

Dengan sekitar 10 persen lahan yang terkontaminasi di Laos akibat persenjataan yang belum meledak (atau UXO) telah dibersihkan, dia mengatakan risiko kecelakaan sangat tinggi.

"Rata-rata kecelakaan yang terjadi di Laos sekitar 30-60 kecelakaan per tahun. Perintah penghentian kerja dapat berarti tingkat kecelakaan yang akan terjadi lebih tinggi, bantuan tidak dapat disalurkan dengan penghentian pendanaan mendadak ini," tambahnya.

Mengutip contoh lain dari seorang wanita muda di Laos yang perlu membuat janji tindak lanjut dengan dokter terkait cedera kaki yang dideritanya saat bom yang aktif belum-meledak ledak, dia berkata, "Mitra kami disana tidak dapat membantunya. Yang lain akan kehabisan uang untuk membayar staf mereka dan berisiko harus merekrut dan melatih ulang dengan harapan pembekuan ini segera dicabut."

Tumbuh besar di Laos, Koulabdara menyaksikan ayahnya, Dr. Sith Koulabdara, mengoperasi banyak korban kecelakaan ledakan bom, termasuk seorang gadis kecil yang bersekolah di sekolah yang sama dengannya dan menumbuhkan hasratnya untuk menjadikan dunia bersih di seluruh dunia.

Dia mengatakan Legacies of War telah mengirim surat dan mengadakan pertemuan dengan pemerintah AS, Kongres, Departemen Luar Negeri, duta besar AS di Laos, Kamboja, dan Vietnam terkait pembekuan dana.

"Kami mendesak mereka untuk mengambil tindakan cepat dan membatalkan keputusan ini," katanya, seraya menambahkan, "pengabaian atau tinjauan afirmatif cepat untuk program pembersihan ranjau dan bantuan korban sangat dibutuhkan agar para profesional pembersihan ranjau darat dapat kembali melakukan pekerjaan penting mereka untuk menyelamatkan para nyawa di daerah rentan."

