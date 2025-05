Setiap hari, jutaan orang melintasi perbatasan dengan paspor di tangan. Namun, bagi banyak orang lainnya, dokumen perjalanan mereka tidak memberikan kebebasan yang sama.

Pada bulan Januari, Henley & Partners dan Arton Capital masing-masing merilis Indeks Paspor tahunan mereka, peringkat yang menilai kekuatan relatif paspor berdasarkan sejauh mana pemegangnya dapat bepergian tanpa memerlukan visa.

Hasilnya, seperti setiap tahun, memicu perdebatan yang sudah sering terdengar: Mengapa beberapa paspor berfungsi seperti kunci dunia, sementara yang lain lebih mirip gerbang terkunci?

Paspor Singapura dan Jepang, misalnya, memberikan akses ke lebih dari 190 negara tanpa banyak hambatan. Sebaliknya, warga Afghanistan, Suriah, Irak, dan Pakistan sering kali mendapati dokumen perjalanan mereka disambut dengan skeptisisme, memerlukan visa untuk sebagian besar tujuan.

Burak Demirel, perwakilan Henley & Partners di Istanbul, mengatakan kepada TRT World bahwa data untuk peringkat ini berasal dari International Air Transport Authority (IATA) dan dilengkapi dengan penelitian internal serta informasi sumber terbuka, termasuk laporan media.

Namun, bagi banyak pelancong—terutama mereka yang berasal dari negara-negara Global South—peringkat ini tidak menjawab pertanyaan mendasar: Mengapa beberapa paspor membuka lebih banyak pintu daripada yang lain?

Sayangnya, tidak ada jawaban yang jelas kecuali harus menavigasi lanskap yang rumit penuh petunjuk.

Nasib ditentukan oleh angka

Peringkat paspor bergantung pada jumlah destinasi yang dapat diakses pemegangnya tanpa memerlukan persetujuan sebelumnya. Meskipun visa elektronik dan visa saat kedatangan dihitung, status yang paling diinginkan adalah masuk tanpa visa.

Para ahli yang mempelajari mobilitas dan migrasi telah mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memengaruhi kekuatan paspor. Stabilitas ekonomi, volume perdagangan bilateral, ukuran populasi, dan bahkan statistik pelanggaran visa semuanya berperan.

“Jika Anda melihat data, negara-negara dengan PDB lebih tinggi rata-rata juga memiliki skor visa yang lebih tinggi, dan mereka juga dipandang lebih baik oleh negara lain untuk liberalisasi visa karena risiko migrasi yang tidak diinginkan lebih rendah,” kata Ugur Altundal, seorang ahli migrasi dan penulis buku mendatang The Right to Travel: Toward an Ethics of Short-Term Mobility.

Selama dekade terakhir, banyak negara telah bergerak menuju pelonggaran pembatasan visa, atau secara umum cenderung menghilangkan persyaratan visa untuk membuat perjalanan internasional lebih lancar.

Namun, bagi sebagian besar populasi dunia—terutama mereka yang berasal dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah—perubahan ini memiliki dampak yang kecil.

Persyaratan visa bukan hanya ketidaknyamanan birokrasi; itu bisa menjadi penghalang mobilitas ekonomi dan sosial dari Global South, kata para ahli.

Apa yang dapat dilakukan seseorang di panggung global sering kali bergantung pada satu fakta yang tidak dapat diubah: paspor yang mereka miliki.

Sebagai contoh, seorang insinyur komputer Nigeria mungkin mendapatkan pekerjaan di perusahaan Prancis, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan visa untuk benar-benar bekerja di sana.

Pada tahun 2023, antara 41 hingga 50 persen aplikasi visa Schengen dari Bangladesh, Ghana, Mali, Pakistan, dan Senegal ditolak.

“Variasi tingkat penolakan visa Schengen antara wilayah dan kebangsaan melampaui faktor ekonomi semata,” kata Demirel. “Ini menunjukkan bahwa kebijakan diskriminasi berdasarkan identitas dan budaya mungkin menjelaskan tingginya tingkat penolakan.”

Ketidakstabilan politik atau konflik internal juga memberikan dampak buruk pada peringkat paspor.

“Jika ada ketidakstabilan politik atau konflik sipil di suatu negara dan ukuran populasinya tinggi, maka jumlah orang yang dapat mencari suaka atau menjadi migran tidak sah dapat meningkat,” kata Altundal.

Namun, logika di balik peringkat paspor tidak selalu konsisten.

Pakistan, misalnya, berada di peringkat ke-96 dalam Indeks Henley—posisi yang telah ditempatinya selama bertahun-tahun. Namun, PDB per kapita, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (HDI), dan situasi keamanan internalnya lebih baik daripada Burkina Faso, Chad, Sierra Leone, atau Sudan. Namun, paspor negara-negara tersebut memungkinkan perjalanan bebas visa ke lebih banyak destinasi.

Hal ini karena Burkina Faso dan Chad memiliki perjanjian perdagangan, diplomatik, dan bebas visa dengan negara-negara lain di kawasan Afrika.

“Mereka memiliki fleksibilitas perjalanan visa dan keterbukaan yang lebih besar di dalam Afrika,” kata Altundal.

Pakistan, di sisi lain, memiliki hubungan yang tegang dengan tetangga terdekatnya.

“Sayangnya, hubungan Pakistan dengan tetangganya, termasuk Afghanistan, Iran, dan India, tidak terlalu baik,” kata Shamshad Ahmed Khan, mantan sekretaris luar negeri Pakistan.

Pakar mengatakan bahwa pakta diplomatik dan perdagangan dapat secara dramatis memengaruhi kekuatan paspor.

UAE, misalnya, hanya memiliki pengaturan bebas visa dengan 35 negara pada tahun 2006. Saat ini, warga Emirat dapat bepergian ke 182 destinasi tanpa visa sebelumnya.

“Paspor yang paling sukses naik peringkat adalah milik negara-negara yang secara aktif mengejar akses lebih besar melalui hubungan internasional dan diplomasi seperti UAE,” kata Demirel dari Henley and Partners.

Selembar sejarah

Paspor modern muncul pada awal abad ke-20, dipengaruhi oleh kekhawatiran keamanan di era Perang Dunia I.

"Paspor yang kita bawa saat ini benar-benar merupakan produk dari Perang Dunia Pertama, ketika kekhawatiran tentang sabotase dan spionase dalam konflik internasional sangat terasa," kata Patrick Bixby, penulis License to Travel: A Cultural History of the Passport.

Dokumen ini dimaksudkan untuk memperkuat perbatasan negara dan memantau siapa yang datang dan pergi. "Jadi, jejak konflik perang tetap ada pada paspor hingga saat ini," kata Bixby.

Pada masa perang, pembatasan perjalanan menjadi lebih ketat.

Pada musim panas 1917, seorang pria Rusia bernama Konstantin Petrovich Ivanov turun dari kereta di Finlandia dengan membawa paspor yang mencantumkan identitas palsunya.

Pada kenyataannya, dia adalah Vladimir Lenin, yang bepergian dengan identitas samaran untuk menghindari Pemerintahan Sementara Rusia, yang sedang memburu para pemimpin Bolshevik. Lenin telah mencukur jenggot ikoniknya dan mengenakan wig untuk foto paspor agar bisa lolos dari pemeriksaan perbatasan.

Saat ini, penyamaran seperti itu hampir mustahil dilakukan mengingat adanya sistem keamanan biometrik, pemindaian wajah, dan basis data digital yang terpasang di titik-titik pemeriksaan bandara yang terlihat maupun tersembunyi.

Namun, meskipun di era teknologi perjalanan yang canggih, geopolitik tetap menentukan siapa yang dapat bergerak bebas.

Tidak semua pelancong diperlakukan sama

Konflik di Suriah, Yaman, Afghanistan, dan Venezuela telah memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka, memperburuk sentimen anti-imigran di seluruh dunia. Namun, tidak semua pengungsi diperlakukan sama.

Pertimbangkan Ukraina.

Sejak invasi Rusia pada 2022, lebih dari 6,8 juta orang Ukraina telah melarikan diri, sebagian besar ke negara-negara Uni Eropa. Namun, meskipun terjadi perpindahan massal ini, paspor Ukraina tetap kuat, memungkinkan akses bebas visa ke 147 destinasi.

Sementara itu, orang Suriah menghadapi pembatasan perjalanan yang ketat.

“Kami melihat adanya rasisme dalam kasus Ukraina,” kata Altundal. “Saya rasa kedekatan budaya (ke Eropa), termasuk ras, agama, kedekatan geografis, dan kepentingan politik adalah faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa warga Ukraina diperlakukan berbeda dibandingkan dengan warga Suriah dan Afghanistan.”

Logika yang sama berlaku untuk Venezuela.

Lebih dari 7,7 juta orang Venezuela telah meninggalkan negara mereka akibat keruntuhan ekonomi, banyak di antaranya mencari perlindungan di Amerika Selatan atau Amerika Serikat. Tetapi berbeda dengan pengungsi Suriah, warga Venezuela memiliki keuntungan signifikan: bahasa yang sama dan hubungan budaya.

Altundal mengatakan bahwa hal itu karena orang Venezuela berbicara bahasa Spanyol, dan mereka memiliki kedekatan budaya dan agama dengan Spanyol. Madrid mendorong Uni Eropa untuk memberikan pembebasan visa kepada Venezuela.

"Orang Suriah juga dipaksa meninggalkan rumah mereka. Ada juga masalah legitimasi pemerintah Suriah (rezim Bashar al-Assad). Sebagian besar negara membatalkan perjanjian visa dengan Suriah, tetapi mereka tidak melakukannya dengan Venezuela," kata Altundal.

Paspor, penentu takdir?

Kebangkitan partai sayap kanan di Eropa dan iklim anti-imigrasi yang semakin memanas di Barat telah menyebabkan meningkatnya tingkat penolakan visa dalam beberapa tahun terakhir.

Di AS, tindakan tegas terhadap imigrasi ilegal oleh pemerintahan Trump juga menjadi sorotan utama. Pada saat yang sama, Australia telah membuat sulit bagi mahasiswa asing untuk diterima di universitas, dan Spanyol memperkenalkan batasan pada program investasi kewarganegaraan mereka.

“Di era perjalanan global dan migrasi ini, paspor sangat erat kaitannya dengan takdir individu untuk kemana mereka ingin pergi untuk mengejar karier dan gaya hidup mereka atau terhubung dengan keluarga dan teman-teman,” kata Bixby.

"Apa yang bisa dilakukan seseorang di panggung global sebagian besar ditentukan oleh paspor yang dimiliki."