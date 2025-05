Pemimpin junta Myanmar menghadiri KTT regional di Bangkok pada hari Jumat, seminggu setelah gempa bumi besar menghancurkan sebagian wilayah negara yang miskin dan dilanda perang, menewaskan lebih dari 3.100 orang, dan memicu seruan bantuan dari Sekretaris Jenderal PBB.

Dikucilkan oleh sebagian besar pemimpin dunia sejak memimpin kudeta pada tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih, perjalanan langka Min Aung Hlaing ini memanfaatkan momentum yang tercipta akibat gempa untuk meningkatkan diplomasi di acara seperti KTT BIMSTEC di ibu kota Thailand.

Di sela-sela acara, Min Aung Hlaing mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Di tengah upaya pemulihan pasca-gempa, pemimpin junta tersebut akan membahas "potensi kerja sama ... untuk melaksanakan penyelamatan, bantuan, dan rehabilitasi," menurut surat kabar milik negara Global New Light of Myanmar.

Jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,7 pada hari Jumat, salah satu yang terkuat yang melanda negara Asia Tenggara itu dalam satu abad, meningkat menjadi 3.145 orang, dengan lebih dari 4.500 terluka dan lebih dari 200 orang hilang, menurut laporan junta yang berkuasa.

"Gempa ini telah memperburuk penderitaan, dengan musim hujan yang segera tiba," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada wartawan pada hari Kamis, merujuk pada konflik sipil yang dipicu oleh kudeta.

"Saya menyerukan setiap upaya untuk mengubah momen tragis ini menjadi peluang bagi rakyat Myanmar."

Kepala bantuan PBB Tom Fletcher dijadwalkan tiba di Myanmar pada hari Jumat, diikuti oleh kunjungan Julie Bishop, utusan khusus PBB untuk negara tersebut.

Perjalanan internasional yang jarang terjadi

Min Aung Hlaing, yang memimpin rombongan pejabat Myanmar, juga bertemu dengan Perdana Menteri Nepal pada hari Kamis, menurut media pemerintah, sebelum KTT yang berfokus pada masalah teknis dan ekonomi.

Ia duduk di antara perdana menteri Bhutan dan Sri Lanka di meja utama selama makan malam hari Kamis bersama para pemimpin negara-negara BIMSTEC, seperti yang ditunjukkan dalam foto pemerintah Thailand.

Dalam sebuah unggahan di X setelah bertemu Min Aung Hlaing, Modi dari India mengatakan bahwa kerja sama dalam konektivitas, pembangunan kapasitas, dan pengembangan infrastruktur menjadi topik pembahasan mereka.

Dengan perdana menteri Thailand, pemimpin junta tersebut membahas pencegahan bencana, kejahatan lintas negara, dan pemulangan mereka yang diselamatkan dari pusat-pusat penipuan, kata pejabat Thailand.

KTT ini merupakan bagian dari BIMSTEC atau Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, yang mencakup Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Bhutan.

Bahkan sebelum gempa, jutaan orang telah menderita akibat perang sipil yang meluas di Myanmar, yang dipicu oleh kudeta yang menggulingkan pemerintahan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Perang ini telah menghancurkan ekonomi yang sebagian besar berbasis agraris, membuat lebih dari 3,5 juta orang kehilangan tempat tinggal, dan melumpuhkan layanan penting seperti kesehatan.

Tetangga Myanmar, seperti China, India, dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk di antara negara-negara yang mengirimkan bantuan dan tim penyelamat untuk membantu upaya pemulihan di daerah-daerah yang terkena gempa, yang merupakan rumah bagi sekitar 28 juta orang.

Cuaca panas ekstrem dan hujan lebat yang diperkirakan turun dapat menyebabkan wabah penyakit di antara para penyintas gempa yang tinggal di tempat terbuka, dengan risiko kolera yang meningkat di daerah-daerah seperti Mandalay, Sagaing, dan ibu kota Naypyitaw.

"Upaya tanggapan masih menghadapi tantangan logistik yang signifikan ... menghambat respons bantuan," kata Program Pangan Dunia pada hari Kamis. Hambatan tersebut mencakup puing-puing, jalan dan fasilitas yang rusak, hingga gangguan telekomunikasi, tambahnya.

Minggu ini, junta mengumumkan gencatan senjata sementara dari Rabu hingga 22 April dalam operasi melawan lawan bersenjata, mencerminkan langkah-langkah oleh aliansi pemberontak utama dan pemerintah bayangan Myanmar yang mencakup bagian dari pemerintahan sebelumnya.