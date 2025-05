Washington, DC — Seperti jutaan pegawai pemerintah federal lainnya, Emily sedang menghadapi keputusan besar di tempat kerjanya dan kesulitan untuk membuat pilihan cepat.

Menjelang tenggat waktu yang diperpanjang pada hari Senin, dia harus memutuskan apakah akan mengundurkan diri dengan gaji yang dijamin hingga 30 September, atau menghadapi kemungkinan pemecatan. Ini adalah bagian dari program yang belum pernah ada sebelumnya yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump dan dipimpin oleh salah satu penasihat utamanya, miliarder Elon Musk, melalui Departemen Efisiensi Pemerintah.

"Saya masih menunggu dan mengamati. Beberapa rekan yang sebelumnya berniat mengundurkan diri sudah menerima tawaran ini, tetapi banyak yang ragu," katanya kepada TRT World.

Seorang pegawai federal lain, Rubel, mengatakan kepada TRT World bahwa beberapa rekannya yang "di ambang pensiun" telah menerima tawaran Trump, tetapi banyak yang memilih "untuk menunggu" dan melihat apakah pengadilan dan serikat pekerja yang mewakili lebih dari 800.000 pekerja federal dapat membatalkan program ini.

Lebih dari 65.000 pekerja federal, atau lebih dari tiga persen dari total tenaga kerja, telah menerima tawaran pembelian dari Presiden Trump, menurut Gedung Putih.

Kedua pegawai ini berbicara dengan TRT World dengan menggunakan nama samaran mereka.

Pada 28 Januari, pemerintahan Trump menawarkan sekitar 2,3 juta pegawai federal kesempatan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka dengan tetap menerima gaji dan tunjangan penuh hingga 30 September.

Email "Fork in the Road" yang dikirim melalui Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) memberi waktu hingga 6 Februari bagi pegawai untuk menerima tawaran tersebut. Namun, sesuai perintah dari Pengadilan Distrik Massachusetts, tenggat waktu tersebut diperpanjang hingga Senin, 10 Februari, pukul 11:59 malam ET.

Program "tawaran pembelian" atau "pengunduran diri tertunda" Trump ini tersedia untuk semua pegawai federal penuh waktu, kecuali personel militer, pegawai Layanan Pos AS, serta mereka yang bekerja di bidang penegakan imigrasi, keamanan nasional, dan keselamatan publik.

"Pembayar pajak Amerika membayar gaji pegawai pemerintah federal, dan oleh karena itu mereka berhak mendapatkan pegawai yang benar-benar datang bekerja di gedung-gedung federal yang juga dibayar oleh pajak mereka," kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan.

"Jika mereka tidak ingin bekerja di kantor dan berkontribusi untuk membuat Amerika hebat lagi, mereka bebas memilih pekerjaan lain, dan pemerintahan Trump akan memberikan pembayaran yang sangat murah hati selama 8 bulan."

Hakim Akan Tentukan Nasib Pegawai, Tawaran Trump

Tawaran ini, bagian dari kampanye Trump untuk merombak dan merestrukturisasi pemerintah, disebut oleh pejabat senior pemerintahan untuk mengurangi 5-10 persen dari jumlah pekerja federal, yang diperkirakan dapat menghemat sekitar $100 miliar.

Email OPM yang berjudul "Fork in the Road" mencerminkan pesan Musk kepada staf X (sebelumnya Twitter) setelah akuisisi pada 2022. Dia memecat banyak pegawai perusahaan tersebut, sementara yang lainnya mengundurkan diri dalam kesepakatan pembelian.

Tiga serikat pekerja dengan dukungan 20 jaksa agung dari Partai Demokrat yang mengajukan gugatan berargumen bahwa program "pengunduran diri sembarangan" Trump adalah ilegal.

Mereka mengklaim tawaran "pengunduran diri tertunda" ini adalah "ultimatum ilegal" untuk memaksa pengunduran diri pegawai pemerintah di bawah "ancaman pemecatan massal." Mereka juga mengkritiknya karena tidak memiliki dana yang disetujui oleh kongres dan gagal meyakinkan pegawai tentang komitmen Trump terhadap program tersebut.

Sementara itu, pengacara pemerintah AS mengklaim bahwa Trump dapat secara sah mengizinkan pembelian pegawai federal, dengan menekankan bahwa penundaan lebih lanjut dapat mengakibatkan "dampak yang sangat mengganggu dan tidak adil."

"Memperpanjang tenggat waktu untuk menerima pengunduran diri tertunda di hari terakhirnya akan sangat mengganggu harapan pegawai federal, menciptakan ketidakpastian besar dalam program yang sudah dimanfaatkan oleh puluhan ribu pegawai federal, dan menghambat upaya Pemerintahan untuk mereformasi tenaga kerja federal," tulis pengacara DOJ Joshua E. Gardner dalam pengajuan terbaru.

Nasib pegawai federal seperti Emily dan Rubel kini tergantung pada keputusan Hakim Distrik George O'Toole di Boston yang akan mendengarkan argumen pada hari Senin.

O'Toole bisa menghentikan program ini, membiarkannya dilanjutkan, atau memberikan jeda sementara lainnya yang bisa memperpanjang tenggat waktu bagi pegawai untuk menerima tawaran tersebut.

SUMBER: TRT WORLD