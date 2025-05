Bulan lalu, Washington menandatangani pakta pertahanan dengan Administrasi Yunani Siprus Selatan (GASC), yang memicu kekhawatiran dan kritik di Turkiye. Pulau Siprus terbagi antara Republik Turki Siprus Utara (TRNC) dan GASC.

Pemisahan antara wilayah utara dan selatan ini bermula dari ketegangan etnis pada tahun 1960-an yang memaksa warga Siprus Turki mencari perlindungan di bagian utara pulau tersebut. Ankara turun tangan untuk melindungi nyawa dan properti ratusan ribu warga Turki di Siprus, di mana junta militer Yunani berusaha mengambil kendali penuh.

Konflik ini juga menjadi momen ketika AS mengabaikan Turkiye, salah satu sekutunya di NATO. Alih-alih membantu, AS justru memberlakukan embargo senjata terhadap Turkiye, memutus pasokan senjata dan amunisi penting.

Surat Johnson, yang dikirim oleh Presiden AS Lyndon B. Johnson kepada Perdana Menteri Turkiye Ismet Inonu pada tahun 1964, memperingatkan Turkiye agar tidak melakukan intervensi militer di Siprus. Nada keras surat tersebut meninggalkan bekas mendalam pada kebijakan luar negeri Turkiye, menanamkan rasa tidak percaya. Embargo senjata yang menyusul intervensi Turkiye pada tahun 1974 menyoroti ketergantungan Turkiye pada pemasok asing dan kerentanan yang ditimbulkan oleh ketergantungan ini.

“Ini adalah panggilan untuk membuka mata,” kata Veysel Kurt, Associate Professor di Istanbul Medeniyet University dan salah satu penulis buku 'The Development of the Turkish Defence Industry'. “Respon ini tidak hanya mengguncang kepercayaan Turkiye terhadap AS, tetapi juga mengungkapkan kebutuhan untuk mencapai kapasitas memenuhi kebutuhan sendiri dalam industri pertahanan,” tambah Kurt.

Selama beberapa dekade berikutnya, Turkiye beralih dari mengimpor peralatan pertahanan dengan membangun produksi persenjataan canggih di dalam negeri. Dorongan kemandirian ini semakin dipercepat dalam 20 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Pada pergantian abad, Turkiye telah mengandalkan impor untuk 80 persen kebutuhan pertahanannya. Saat ini, angka tersebut telah turun menjadi 20 persen.

Dalam beberapa bidang, terutama senjata udara seperti drone, Turkiye telah menjadi pemimpin di lanskap global. Ekspor pertahanan, yang pada tahun 2002 bernilai $248 juta, mencapai $4,39 miliar pada tahun 2022, termasuk penjualan drone, kendaraan lapis baja, dan fregat. Pemerintah Turkiye mengindikasikan bahwa anggaran untuk tahun 2024 akan meningkat dua setengah kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa faktor mendorong fokus Turkiye pada pertahanan, menurut Kurt. “Kepemimpinan politik, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta investasi dalam R&D, semua hal ini memainkan peran besar,” kata Kurt. “Namun faktor terpenting adalah ketegasan kepemimpinan politik.”

Reaksi terhadap perubahan struktur global

Fokus Turkiye pada pembangunan kapasitas pertahanan domestik dalam dua dekade terakhir bertepatan dengan tantangan yang dihadapinya di sepanjang perbatasan timur dan wilayah yang lebih luas. Hal ini juga terjadi pada saat sekutu Baratnya mengecewakannya.

Misalnya, drone bersenjata Bayraktar menjadi terkenal setelah digunakan melawan teroris di Suriah selama Operasi Olive Branch.

Kurt mengatakan pemberontakan populer di Timur Tengah pada tahun 2011, perang saudara Suriah, terorisme lintas batas, dan dukungan AS untuk teroris PKK/YPG di Suriah adalah beberapa faktor yang membentuk pandangan Turkiye terhadap industri pertahanannya.

Meskipun sekutu NATO Turkiye menyediakan senjata, mereka sering menahan teknologi kunci dan menghalangi penjualan komponen penting.

“Ini adalah alasan utama pencarian alternatif oleh Turkiye, terutama dalam sistem senjata strategis. Misalnya, negosiasi sistem pertahanan udara dengan China pada tahun 2012 dan pengadaan S-400 dari Rusia pada tahun 2017,” kata Kurt.

“Upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016, dan penolakan AS untuk bekerja sama dengan Turkiye dalam menangani ancaman FETO semakin memperkuat pergeseran negara ini menuju jalur politik yang lebih independen.”

Sebelum Turkiye memulai jalan menuju kemandirian, negara ini sangat bergantung pada sekutu Baratnya. Kadang-kadang, hal ini justru merugikan kepentingan Turkiye sendiri.

Transformasi panjang

Pergeseran Turkiye menuju kemandirian pertahanan sangat berbeda dari kebijakan pasca-Perang Dunia II. Setelah bergabung dengan NATO pada tahun 1952, Turkiye sangat bergantung pada sekutu Baratnya untuk peralatan militer, menjadikannya hanya sebagai konsumen.

“Keanggotaannya di NATO pada tahun 1952 menetapkan aktor asing sebagai pemasok utama pertahanannya, menjadikan Turkiye hanya sebagai konsumen,” kata Kurt. “Ini berarti Ankara menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk membeli senjata dari negara lain hingga tahun 1990-an,” tambahnya.

Pengaturan ini mulai terganggu setelah krisis Siprus. Sebagai tanggapan, Turkiye mendirikan Turkish Aerospace Industries (TAI) pada tahun 1973 dan ASELSAN pada tahun 1975 guna mempercepat institusionalisasi sektor pertahanannya.

Namun, ketidakstabilan politik, kudeta militer, dan krisis ekonomi dalam beberapa dekade berikutnya memperlambat kemajuan. Di bawah Erdogan, strategi pertahanan Turkiye telah berubah secara dramatis.

Badan-badan pertahanan utama, termasuk Dewan Industri Pertahanan dan Kepresidenan Industri Pertahanan, kini melapor langsung kepada presiden, menekankan pentingnya sektor ini bagi Ankara.

“Kepemimpinan politik saat ini memandang karakter domestik dan nasional dari industri pertahanan sebagai prioritas strategis, bukan hanya taktis,” kata Kurt.

SUMBER: TRT WORLD