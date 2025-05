DAVID SCHULTZ

Terlepas dari hasil pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2024, eksperimen demokrasi Amerika berada dalam bahaya. Tantangannya lebih besar dari sekedar pemilihan umum ini atau pilihan tokoh yang mungkin terpilih.

Tiga kata pertama dalam Konstitusi AS adalah "We the people" (Kami rakyat).

Kata-kata ini mencerminkan banyak harapan dan janji pada tahun 1787, ketika para perumus konstitusi Amerika pertama kali menyusun dokumen tersebut.Pada saat penyusunannya, tidak ada negara di dunia yang merupakan negara demokrasi.

Semua negara adalah kerajaan, monarki, atau bentuk pemerintahan lain di mana rakyat jelas tidak memerintah. Seperti yang dikatakan sejarawan Amerika James McGregor Burns, Amerika adalah sebuah eksperimen, sebuah percobaan dalam pemerintahan rakyat.

Selain itu, ketika Benjamin Franklin keluar dari Constitutional Hall di Philadelphia, ia ditanya tentang negara seperti apa yang telah diciptakan oleh para perumus konstitusi. Ia diduga menjawab, "Sebuah republik, jika Anda bisa menjaganya."

Namun, pada saat yang sama, John Jay, salah satu pendiri utama Amerika, mengatakan bahwa "Orang-orang yang memiliki negara ini seharusnya yang memerintahnya." Franklin dan Jay mencerminkan dualitas demokrasi Amerika.

Siapakah 'rakyat' itu?

"We the People" dalam Konstitusi tidaklah inklusif.

Para perumus konstitusi adalah pemilik budak, pedagang, dan tuan tanah. Mereka hampir tidak mewakili rakyat. Dokumen yang mereka hasilkan mengizinkan perbudakan, memperlakukan mereka sebagai tiga perlima dari seorang manusia.

Wanita dianggap sebagai warga kelas dua dengan sedikit hak. Tidak ada hak untuk memilih. Electoral College yang memilih presiden Amerika Serikat.

Namun, seperti yang dikatakan mantan Hakim Agung Thurgood Marshall, demokrasi yang cacat ini membaik seiring berjalannya waktu. Dibutuhkan 27 amandemen konstitusi, perang saudara, dan gerakan hak-hak sipil untuk membuat janji "We the people" menjadi lebih inklusif, meskipun masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Akhir dari konsensus Internasional

Ada banyak hal yang dapat dikagumi dari demokrasi Amerika. Ada kemakmuran besar dan kebebasan pribadi bagi sebagian besar orang, serta rasa kesempatan yang menarik imigran dari seluruh dunia. Selama lebih dari 80 tahun, ini adalah abad Amerika, seperti yang pernah disebut oleh jurnalis Henry Luce.

AS telah menjadi mercusuar demokrasi di seluruh dunia. Sepanjang Perang Dingin dan hingga saat ini, AS adalah pemimpin kebebasan dan penjamin tatanan internasional berbasis aturan.

Amerika Serikat mungkin tidak lagi menjadi kekuatan dominan seperti dulu, dan beberapa bahkan melihatnya sedang mengalami penurunan, atau setidaknya menghadapi tantangan yang serius.

Setelah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, AS menjadi, setidaknya untuk sementara waktu, satu-satunya negara adidaya yang masih bertahan. Namun sekarang, lebih dari 30 tahun kemudian, dunia telah berubah sangat berbeda.

Bagi sebagian orang, lingkungan internasional menantang demokrasi Amerika, dengan berakhirnya Perang Dingin yang meruntuhkan konsensus politik yang telah menyatukan AS selama beberapa dekade.

Ujian yang akan datang

Bagi sebagian orang, kelemahan demokrasi Amerika bersifat personal, melihat prospeknya tergantung pada apakah mantan presiden Donald Trump atau Wakil Presiden Kamala Harris yang terpilih tahun ini.

Namun, ini lebih dari sekadar masalah kepribadian. Tantangan demokrasi Amerika sangat besar, dan sudah ada sebelum individu seperti Donald Trump.

Meskipun sejarah Amerika adalah kisah tentang perluasan hak untuk memilih secara bertahap, ada juga tren berlawanan yang berusaha mencabut hak pilih individu.

Hak pilih universal, yang merupakan ciri khas demokrasi, tampaknya tidak diterima secara luas di Amerika Serikat, dan ada perpecahan partisan besar mengenai siapa yang seharusnya memiliki hak pilih.

AS adalah satu-satunya negara demokrasi di dunia di mana tidak ada hak pilih yang dijamin secara konstitusional dan tidak ada pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih presiden.

Uang pribadi mendistorsi proses politik di Amerika Serikat. Kita hidup di dunia yang terpolarisasi secara politik di mana jajak pendapat menunjukkan ketidaksepakatan luas tentang banyak isu.

Amerika saat ini mengalami kesenjangan kekayaan dan pendapatan terbesar antara yang kaya dan miskin terjadi dibandingankan dengan yang pernah dalam sejarahnya. Pembunuhan George Floyd, seorang pria kulit hitam oleh seorang polisi kulit putih, hanya beberapa kilometer dari tempat saya tinggal, menunjukkan perpecahan atas isu ras.

Pertarungan atas hak-hak reproduksi menunjukkan perpecahan antara pria dan wanita dalam masyarakat kita.

Kita hidup di dua dunia, terpisah dan tidak setara. Seperti yang pernah dikatakan Abraham Lincoln, "Rumah yang terpecah tidak dapat bertahan."

Sepertinya itulah yang akan terjadi di tahun 2024.

Amerika Serikat memiliki konstitusi tertua di dunia, yang ditulis pada abad ke-18, era kereta dan kuda, dan mencoba menerapkannya pada dunia abad ke-21 yang penuh dengan komputer dan kecerdasan buatan.

Dokumen yang mengatur pemerintahan ini mungkin tidak lagi memadai untuk mengatasi masalah yang dihadapi AS saat ini. Ketika AS goyah, begitu pula demokrasi di seluruh dunia.

Freedom House mencatat bahwa setelah perluasan demokrasi yang signifikan dari tahun 1970-an hingga sekitar tahun 2000, eksperimen Amerika kini mengalami kemunduran global. Demokrasi adalah bagian dari eksperimen global. Jika gagal di AS, maka akan gagal secara global.

Banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki apa yang menjadi masalah di AS. Apakah hasil pemilu 2024 dapat mengatasi hal itu masih harus dilihat.

SUMBER: TRT WORLD