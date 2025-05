Presiden AS Donald Trump telah membela keputusannya untuk menerapkan Alien Enemies Act, sebuah undang-undang era perang abad ke-18 yang terakhir kali digunakan selama Perang Dunia II, untuk mendeportasi individu yang diduga terkait dengan geng Tren de Aragua (TdA) asal Venezuela. Pernyataan Trump ini muncul setelah pengadilan federal di Washington memerintahkan pemerintahannya untuk menyerahkan argumen tertulis—membuka jalan bagi pertarungan hukum besar di AS tentang apakah seorang presiden dapat secara sepihak mengusir non-warga negara tanpa proses hukum.

Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini—menggambarkan kelompok kriminal asing sebagai "kekuatan invasi" untuk membenarkan deportasi massal—telah memicu reaksi keras baik secara hukum maupun politik.

Hanya beberapa jam setelah perintah Trump pada hari Sabtu, Hakim Distrik AS James E. Boasberg memblokir deportasi selama dua minggu, yang langsung direspons dengan banding oleh Departemen Kehakiman. Alien Enemies Act, yang merupakan peninggalan kebijakan perang abad ke-18, dibuat pada tahun 1798 di tengah ancaman perang dengan Prancis. Undang-undang ini hanya digunakan tiga kali dalam sejarah AS—selama Perang 1812, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II—sebagai dasar hukum untuk interniran massal warga Jepang-Amerika.

'Melindungi AS dari ancaman dan invasi'

Penggunaan undang-undang ini oleh Trump di masa damai telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait konstitusi, menurut para ahli. Langkah ini memungkinkan non-warga negara untuk ditahan dan dideportasi tanpa kesempatan untuk menantang keputusan tersebut di hadapan hakim imigrasi atau federal—sebuah penyimpangan besar dari perlindungan hukum konvensional.

Pada Jumat malam, American Civil Liberties Union (ACLU) dan Democracy Forward mengajukan gugatan darurat di Washington, DC, atas nama lima pria Venezuela yang ditahan di pusat imigrasi di Texas.

Pada hari Sabtu, Hakim Boasberg memblokir deportasi mereka, memberikan kekalahan hukum langsung bagi pemerintahan Trump. Departemen Kehakiman segera mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kasus ini kini akan bergantung pada apakah perintah Trump memperluas interpretasi undang-undang tahun 1798 di luar konteks perang aslinya—sebuah argumen yang menurut para ahli hukum dapat menciptakan preseden berbahaya.

Perintah eksekutif Trump mengklasifikasikan TdA sebagai "kekuatan invasi," menggambarkan geng tersebut sebagai entitas paramiliter yang terlibat dalam "perang tidak teratur" di tanah AS. "Dengan menerapkan Alien Enemies Act tahun 1798, saya akan mengarahkan pemerintah kita untuk menggunakan kekuatan penuh dari penegakan hukum federal dan negara bagian untuk menghilangkan keberadaan semua geng asing dan jaringan kriminal yang membawa kejahatan yang menghancurkan ke tanah AS," kata Trump dalam proklamasi eksekutifnya. "Sebagai panglima tertinggi, saya tidak memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi daripada melindungi negara kita dari ancaman dan invasi."

Namun, Brennan Center for Justice, sebuah lembaga di Fakultas Hukum Universitas New York yang bekerja untuk memastikan hukum dan institusi AS mendukung demokrasi dan keadilan yang setara, dengan cepat mengutuk langkah tersebut sebagai "penyalahgunaan kekuasaan presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya," dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk diterapkan pada aktor non-negara seperti geng kriminal. "Menggunakannya di masa damai untuk melewati hukum imigrasi konvensional adalah pelanggaran besar terhadap proses hukum," kata organisasi tersebut.

Di tengah kecaman, muncul kesepakatan antara pemerintahan Trump dan El Salvador. Negara Amerika Tengah tersebut telah setuju untuk memenjarakan 300 anggota TdA yang diduga selama satu tahun.

Kesepakatan ini mengikuti diskusi antara Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Presiden El Salvador Nayib Bukele tentang penahanan migran yang dideportasi di penjara El Salvador yang disebut CECOT—fasilitas yang telah menuai kecaman luas atas pelanggaran hak asasi manusia. Bulan lalu, pemerintahan Trump secara resmi menetapkan TdA dan tujuh kelompok kriminal Amerika Latin lainnya sebagai "organisasi teroris asing."

Preseden hukum dan pertarungan ke depan

Layanan Penelitian Kongres, sebuah lembaga penelitian kebijakan publik dari Kongres AS, mengatakan dalam sebuah laporan bulan lalu bahwa pejabat dapat menggunakan penetapan teroris asing untuk berargumen bahwa aktivitas geng tersebut di AS merupakan invasi terbatas. "Teori ini tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah ditinjau oleh pengadilan," kata laporan tersebut.

Dalam pengajuan baru terkait kasus TdA, para penggugat menuduh pemerintahan Trump melanggar perintah hakim, dengan menyatakan bahwa pengadilan telah menjelaskan bahwa pesawat apa pun yang berada di udara pada saat perintah dikeluarkan harus kembali ke AS. Dalam mosi yang diajukan pada Minggu malam, para penggugat meminta "agar Pengadilan segera mengarahkan pemerintah untuk menyerahkan satu atau lebih pernyataan tertulis dari individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang fakta-fakta yang menjelaskan" waktu penerbangan tersebut.

Pada hari Senin, seorang hakim federal di Washington menyelidiki pertanyaan apakah pemerintahan Trump melanggar perintah yang dia keluarkan pada hari Sabtu yang melarang pejabat untuk memindahkan non-warga negara yang ditahan. Dengan Mahkamah Agung yang kemungkinan akan memberikan keputusan akhir, pertanyaan besar tetap ada: Dapatkah seorang presiden secara sepihak menggunakan kekuasaan masa perang di masa damai?