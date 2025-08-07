TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Turski predsjednik Erdogan dočekao senegalskog premijera Sonka na službenoj ceremoniji u Ankari
Turski predsjednik i senegalski premijer će nakon sastanka prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je dočekao senegalskog premijera Ousmanea Sonka u Ankari. / AA
16 sati prošlost

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je primio senegalskog premijera Ousmanea Sonkoa na službenoj ceremoniji u Predsjedničkom kompleksu u glavnom gradu Ankari.

Prije predsjedavanja razgovorima između svojih delegacija, dvojica lidera održala su bilateralni sastanak.

Nakon sastanaka, Erdogan i senegalski premijer Sonko prisustvovat će ceremoniji potpisivanja sporazuma i zajedničkoj konferenciji za novinare.

Erdogan će također biti domaćin službene večere u Sonkovu čast.

Istraži
