16 sati prošlost
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je primio senegalskog premijera Ousmanea Sonkoa na službenoj ceremoniji u Predsjedničkom kompleksu u glavnom gradu Ankari.
Prije predsjedavanja razgovorima između svojih delegacija, dvojica lidera održala su bilateralni sastanak.
Nakon sastanaka, Erdogan i senegalski premijer Sonko prisustvovat će ceremoniji potpisivanja sporazuma i zajedničkoj konferenciji za novinare.
Erdogan će također biti domaćin službene večere u Sonkovu čast.