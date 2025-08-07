Turkiye i Senegal su u četvrtak potpisali četiri sporazuma o unapređenju saradnje u oblastima odbrane, medija i obrazovanja.

Nakon razgovora jedan na jedan i sastanaka između delegacija turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i senegalskog premijera Ousmanea Sonka u Predsjedničkom kompleksu u Ankari, dvije zemlje su održale ceremoniju potpisivanja sporazuma.

Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler i senegalski ministar oružanih snaga general Birame Diop potpisali su 28. januara 2020. godine Sporazum o vojnoj finansijskoj saradnji, zajedno s Prvim amandmanom na Protokol o implementaciji novčane pomoći.