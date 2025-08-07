SVIJET
MVP Turkiye i Rusije razgovarali o nizu aktuelnih pitanja
Hakan Fidan i Sergej Lavrov razgovarali o napretku mirovnih pregovora usmjerenih na rješavanje rata između Rusije i Ukrajine.
Poziv je bio usmjeren na najnoviji razvoj događaja u vezi s pregovorima između Rusije i Ukrajine. / AP
17 sati prošlost

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u četvrtak je telefonski razgovarao s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, prema diplomatskim izvorima.

Poziv je bio usmjeren na najnoviji razvoj događaja u vezi s pregovorima između Rusije i Ukrajine.

Izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova rekli su da su njih dvojica razgovarali o trenutnom stanju pregovora usmjerenih na rješavanje tekućeg sukoba, koji je započeo u februaru 2022. godine.

Turkiye je igrala posredničku ulogu između Rusije i Ukrajine, bila je domaćin mirovnih pregovora tokom prvih mjeseci sukoba, a kasnije je bila domaćin obnovljenih pregovora između strana u Istanbulu ovog maja, juna i jula.

IZVOR:AA
