Izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova rekli su da su njih dvojica razgovarali o trenutnom stanju pregovora usmjerenih na rješavanje tekućeg sukoba, koji je započeo u februaru 2022. godine.

Turkiye je igrala posredničku ulogu između Rusije i Ukrajine, bila je domaćin mirovnih pregovora tokom prvih mjeseci sukoba, a kasnije je bila domaćin obnovljenih pregovora između strana u Istanbulu ovog maja, juna i jula.