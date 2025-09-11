Konzervativni američki politički komentator Charlie Kirk ubijen je u srijedu tokom univerzitetskog događaja u zapadnoj saveznoj državi Utah, incident koji je još jednom u fokus stavio alarmantan trend političkog nasilja u Sjedinjenim Državama.

Kirk, 31-godišnji aktivista, osnovao je organizaciju Turning Point USA 2012. godine, gradeći nacionalni profil ciljajući mlađe ljude i organizirajući događaje na liberalno orijentiranim univerzitetskim kampusima.

Pucnjava je najnovija u nizu nasilnih djela koja odražavaju duboke političke podjele nacije i historiju obilježenu politički motiviranim napadima.

SAD imaju dugu i krvavu historiju političkih atentata. Četiri njihova predsjednika su ubijena. Prvi je bio američki predsjednik Abraham Lincoln, kojeg je 14. aprila 1865. godine ustrijelio simpatizer Konfederacije John Wilkes Booth u Fordovom pozorištu u Washingtonu.

Predsjednik James A. Garfield je 2. jula 1881. godine na željezničkoj stanici u Washingtonu dva puta upucan u leđa od strane nezadovoljnog kandidata za funkciju. Dana 6. septembra 1901. godine, predsjednik William McKinley je upucan iz neposredne blizine od strane anarhističkog fabričkog radnika tokom javnog prijema u Buffalu, New York.

Najnoviji atentat na predsjednika dogodio se 22. novembra 1963. godine, kada je američkog predsjednika Johna F. Kennedyja snajperom upucao Lee Harvey Oswald u Dallasu, Teksas.

Tokom 1960-ih, također su izvršeni atentati na ključne lidere poput ikone boraca za građanska prava Martina Luthera Kinga Jr. u Memphisu 1968. godine i aktiviste Malcolma X-a u New Yorku 1965. godine.

Nova era političkog nasilja

Dok su decenije prošle bez tako uspješnih atentata na visokorangirane zvaničnike, posljednjih godina smo svjedočili dramatičnom broju smrtonosnih slučajeva političkog nasilja usmjerenih na zvaničnike na svim nivoima vlasti.

Nedavni najsmrtonosniji napad na izabrane zvaničnike dogodio se u junu 2025. godine u Minnesoti. Pedesetsedmogodišnji muškarac, Vance Boelter, započeo je politički motiviranu pucnjavu, ubivši demokratsku zastupnicu Melissu Hortman i njenog supruga, te ranivši državnog senatora Johna Hoffmana i njegovu suprugu.

Nakon višednevne potrage, Boelter je uhapšen i kod njega je pronađena "lista za odstrel" s imenima 45 demokratskih zvaničnika.

U aprilu je zapaljena rezidencija guvernera Pennsylvanije Josha Shapira. Osumnjičeni je priznao da je planirao pretući Shapira čekićem.

Godine 2022. gradonačelnik Louisvillea Craig Greenberg zamalo je ubijen u pokušaju atentata tokom kampanje za gradonačelnika kada je osumnjičeni ispalio šest hitaca u kancelariji kampanje.