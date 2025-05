Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zabrinutost zbog situacije u Bosni i Hercegovini, posebno oko bh. entiteta Republike srpske (RS) i istakao je da je pritisak koji se vodi spolja protiv Republike srpske težak i gotovo nepodnošljiv.

"Srbija će pružati pun doprinos opstanku Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srbija će dati sve od sebe da se sačuva i mir i stabilnost i uticati na to. Koliko god možemo da utičemo, da se to ne naruši, ali da li tu ima pravde, nema. I na to moramo takođe da naviknemo i da to očekujemo u budućnosti", rekao je Vućić na RTS-u.

Vučić je povodom najnovijih dešavanja i incidenata na Kosovu istakao da je reč o organizovanoj akciji Prištine uz pomoć glasnog ćutanja međunarodne zajednice predvođene zapadnim zemljama.

"Oni ćute zato što se nadaju da će u tišini srpski narod biti proteran sa svojih vekovnih ognjišta. Istovremeno, kod jednog dela političkih činilaca na zapadu i istoku ovo izaziva uznemirenje, što Kurtiju (premijer Kosova Aljbin) predstavlja dodatnu nervozu i u političkom smislu to moramo da iskoristimo", kazao je predsednik Srbije.

Najavio je da će uskoro javnost obavestiti o dobrim i iznenađujućim rezultatima kada je reč o međunarodnoj poziciji Srbije.

"U smislu njenog teritorijalnog integriteta i zemalja koje priznaju ili ne priznaju nezavisnost Kosova. Našem narodu je teško, gledamo da pomognemo. Činimo sve što možemo", zaključio je Vučić u razgovoru za Drugi dnevnik Radio-televizije Srbije.