Ministar finansija Republike Srbije Siniša Mali najavio je danas vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra ove godine.

"Mislim da je to najljepša i najveća vijest. Imamo vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra ove godine, i dodatno povećanje 1. januara iduće godine. Od 1. januara povećavamo minimalnu zaradu na 550 eura", rekao je Mali za TV stanicu Prva.

Prema njegovim riječima, ove godine je minimalna zarada povećana za 13,7 posto.

"Dakle, prvi put smo došli na taj nivo od 457 eura. U dogovoru sa sindikatima i s poslodavcima postigli smo taj konsenzus prvi put da izjednačimo minimalnu zaradu s minimalnom potrošačkom korpom, što je bio zahtjev sindikata i mi smo u tome uspjeli u januaru ove godine", rekao je Mali.

On je dodao da je politika aktuelne Vlade briga o ljudima i o građanima, a da su odluke koje direktno utiču na životni standard svih građana Srbije dalje ubrzano podizanje minimalne zarade.

"Ne samo da je to važno za one koji imaju najniža primanja, nego za sve s obzirom na to da minimalna zarada direktno utiče i na visinu prosječne zarade u Srbiji", rekao je.

Naglasio je da u istoriji nikada manji broj ljudi nije primao minimalnu zaradu.

"Prije samo 12 ili 13 godina skoro 600.000 ljudi je primalo minimalnu zaradu u Srbiji. Danas je taj broj negdje oko 91.000, 6.000 je u državnom sektoru, u javnom sektoru, ostalo u privatnom", rekao je.

"Do kraja 2025. godine nama će prosječna zarada u Srbiji biti 1.000 eura. I to obećanje ćemo ispuniti. Mi u martu imamo prosječnu zaradu 922 eura", dodao je.

Govoreći o EXPO 2027, Mali je rekao da Vlada Srbije taj projekta vidi kao najveću razvojnu šansu.

Dodao je da je do sada 110 zemalja potvrdilo učešće na specijalizovanoj izložbi Expo.

"Najveći događaj 2027. godine u svijetu. Pri tome, događaj s najviše učesnika ikada kada je Expo u pitanju, biće u Beogradu. Najviše je bilo u Astani 117, a mi smo već na 110. Nećemo biti ispod 130 zemalja učesnika. Nikada više zemalja neće biti u Srbiji. To je ogromna šansa bilateralno da razgovaramo sa njima, da unaprijedimo našu saradnju na nivou politike, ekonomije, kulture, sporta, svega ostalog", rekao je on.