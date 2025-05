Upozorio je na odsustvo svijesti o odgovornosti svih onih koji su dobrovoljno preuzeli javne funkcije i obavezali se da će, u ime građana ove zemlje, te poslove obavljati odgovorno i savjesno.

To je, kako je kazao, posebno važno istaći danas, kada je napadnut ustavno-pravni poredak naše domovine, a, osim verbalne, izostala je svaka druga akcija.

- Odgovornost, kao važan moralni imperativ, sve više je zapostavljena pred nasrtajem populizma, kao općeg društvenog trenda. Neutoljiva glad za kratkotrajnom prolaznom koristi potisnula je opće dobro kao vrijednost. Izgleda da je ova devijacija duboko zahvatila sve pore društva. Gubi se povjerenje u one koji obavljaju javne poslove i koji predstavljaju druge ljude u tome. Ako se norme i pravila mogu nekažnjeno kršiti, vrlo malo je onih koje moralni sud ili vjera i odgovornost pred Bogom sprečavaju da rade nepošteno. A, nepošteno je sve ono što se učini na javnoj funkciji, a što ne bismo željeli da znaju drugi ljudi, posebno oni pred kojima smo odgovorni - kazao je reisul-ulema.

Ocijenio je da ovakvo ponašanje ima razorne posljedice po društvo, pogotovo po državu i njene institucije, koje su krhke i slabašne i koje trebaju patriotizam i punu posvećenost njihovom jačanju.

- Svima nama treba država kao institucija nad svim institucijama, kako bi bila garant našeg opstanka i mirnog života u slobodi. Danas posebno upozoravam na odsustvo odgovornosti u javnim poslovima, koje je postalo opći trend, na skoro svim nivoima i u skoro svim oblastima društvenoga života, jer smo svjedoci da se politička i sigurnosna kriza u našoj domovini Bosni i Hercegovini i dalje produbljuju. Suočeni smo s činjenicom kako je napadnut ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, brutalno i javno, uprkos općoj savremenoj političkoj praksi demokratskog svijeta, naočigled svih onih koji su dužni da štite taj poredak i teritorijalni integritet naše zemlje. Osim verbalne, svaka druga akcija je izostala i to traje više od mjesec dana - poručio je reisul-ulema.

O tome da moralno i odgovorno obnašaju povjerene dužnosti, kako kaže reisul-ulema, prvenstveno moraju voditi računa Bošnjaci, pogotovo oni koji se legitimiraju kao muslimani.

- Želim da kažem da svi moramo svoje javne poslove obavljati savjesno i odgovorno. U ovim vremenima krize, još više i još predanije. Trebamo stalno da podstičemo, upozoravamo i sankcioniramo sve one koji se prema tim poslovima odnose neodgovorno, kako bismo pokazali sebi i drugima da nam je stalo do domovine, mira i slobode. Odgovoran odnos političke, akademske, kulturne i privredne elite svakog društva motivira običnog čovjeka na veći patriotizam i spremnost da štiti institucije države, njen ustavni poredak i njenu cjelovitost. Svaki musliman, koji je preuzeo emanet u ime naroda da upravlja ili odlučuje o javnim poslovima, doći će do jednostavnog odgovora da li ispunjava svoj emanet ako sebi postavi jednostavno pitanje: da li njegovim djelovanjem ima više ili manje države Bosne i Hercegovine. To je našoj domovini sada najpotrebnije - rekao je reisul-ulema.

U obraćanju sabornicima, poručio je da Bošnjaci-muslimani treba da budu vođeni imperativom da za domovinu moraju raditi mnogo više od drugih.

- Kao najbrojniji narod, moramo pokazati da svaki građanin ove zemlje treba da bude podjednako slobodan i uvažen. Naša vjera nas uči da drugima želimo ono što želimo i sebi i da drugima ne činimo ono što ne bismo željeli da oni nama čine - naglasio je reisul-ulema.

Iako Bosna i Hercegovina ima mnogo prijatelja u svijetu, kako je kazao reisul-ulema, "niko neće uraditi ono što se očekuje od nas da uradimo".

- Valja nam činiti sve što je do nas, kako bi svijet vidio da nismo mogli drugačije i više. Tek tada trebamo i možemo očekivati pomoć prijatelja. Ipak, uvjeren sam kako će Bosna i Hercegovina i ovu krizu prevazići i da će njeni rušitelji biti poraženi. Dobro bi bilo da iz ove, kao što smo trebali iz svake prethodne krize, nešto novo naučimo - poručio je reisul-ulema.

Sabornicima je ovom prilikom predstavio brojne aktivnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koje se odnose na razvoj unutrašnje organizacije, jačanje postojećih institucija i infrastrukture Zajednice. Ukazao je da je fokus Zajednice na radu s mladima, ženama i obavljanju vjerske misije na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, Sandžaka, domovinskih zemalja i u dijaspori.

Također je istakao da se administrativno-pravni i finansijsko-ekonomski aspekt Zajednice razvija zadovoljavajućom dinamikom te da su usvojeni neki važni pravilnici i drugi dokumenti.

- Pokušavamo da vakufska dobra zanovimo i stavimo u funkciju. Kako vam je poznato, nespremnost da država Bosna i Hercegovina potpiše ugovor s Islamskom zajednicom stvara nam poteškoće u ostvarivanju brojnih planova - naveo je reisul-ulema.

Izvijestio je sabornike i da Rijaset privodi kraju reformu visokog obrazovanja unutar Zajednice te da je, nakon 70 godina čekanja, osnovan i Muzej Islamske zajednice, koji je počeo s radom u skladu s raspoloživim materijalnim i prostornim kapacitetima.

Reisul-ulema Kavazović je ocijenio da Islamska zajednica ima stabilne odnose s islamskim svijetom te da se održavaju i redovni kontakti s državama na zapadu, gdje egzistiraju bošnjački džemati, s ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta za njihovo funkcioniranje.

Izvijestio je i o uspješnim posjetama islamskim zajednicama u Crnoj Gori, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji, istučući obavezu pomaganja Bošnjacima koji žive u ovim zemljama da sačuvaju identitet i kulturne posebnosti.

- Iz godine u godinu povećavamo socijalne fondove unutar Islamske zajednice. Činimo sve da takvim i drugim programima pokrijemo ono što druge instance ne uspijevaju, a nužno je da se obezbijedi za dobro našeg naroda i Zajednice - kazao je reisul-ulema.

Posebno je istakao da su članovi i pripadnici Islamske zajednice izuzetno susretljivi na svaki poziv Islamske zajednice za prikupljanje svakovrsne pomoći.

- To je nešto na što možemo, kao narod, biti ponosni - kazao je reisul-ulema Kavazović, javila je MINA.