Dvadesettrogodišnji Dimitrije Ranđelović iz Niša ima klasični autizam, ali izazove koje ovaj složeni razvojni poremećaj nosi, ublažava to što je zaposlen i što svakog dana rado odlazi na posao.

U prvom inkluzivnom kafiću u Nišu "Zvuci srca", Dimitrije četiri meseca poslužuje goste i uz osmeh im poželi prijatno ispijanje kafe. Ekipa Anadolu Agency (AA) posetila je mesto gde se, kako kažu gosti, kafa služi srcem.

Dimitrije uvek nestrpljivo čeka porudžbine, jer je svaka nova šoljica za njega prilika da pokaže svoje znanje i trud.

Uživa u poslu

"Radim u kafiću 'Zvuci srca'. Perem sudove, poslužujem i družim se", kaže ovaj mladić.

Brine i o prijatnom ambijentu u kafiću - da muzika ne bude preglasna ili pretiha i da bude odabrana odgovarajuća radijska stanica. Kada mu pomoć zatreba, uvek diskretno prilazi neko od volontera, uglavnom studenata psihologije, koji vode računa da sve funkcioniše bez zastoja.

Koliko ovakav posao Dimitriju prija, najbolje primećuju njegovi najbliži.

"Jedva čeka da krene na posao. Tačno zna svoje obaveze, dolazi, presvlači se i kreće s radom. Oseća se korisno, samim tim je i srećniji. Bolji je u svakom smislu", kaže Dimitrijeva majka Sonja Ranđelović.

Simptome autizma uočila je posle njegove druge godine, kada je prestao da govori.

Empatija ka ljudima

"On je bio u klasičnom autizmu, ali uz Božju pomoć mi smo došli do situacije u kojoj on može da funkcioniše i u kojoj se osamostalio. Ima i dosta empatije prema ljudima, nije to više klasičan autizam. Ne želi da bude sam, on voli da je u društvu, što nije tipično za osobe s autizmom. Uspeli smo dobar deo pozitivnog i onog najboljeg iz celog problema da izvučemo", govori majka Sonja.

Tokom Dimitrijevog odrastanja, porodica je činila sve što bi mu pomoglo da se oseća bolje.

"Kada je Dimitrije završio školovanje, nisam mogla da pristanem na to da će biti u kućnoj atmosferi, sam s nama, i zato smo došli na ideju da ovako nešto zaživi, i zbog njega, i zbog sve ostale dece slične njemu koja imaju određene smetnje", govori Sonja.

Ona je predsednica Udruženja "Zvuci srca" u Nišu, koje je ovakav kafić pre šest godina otvorilo u Beogradu, a potom i u Pančevu i Subotici, dok se naredni očekuje u Novom Sadu. Posao mogu potražiti svi mladi ljudi s poteškoćama u razvoju kako bi i posle školovanja imali priliku da se ostvaruju, uče i budu deo zajednice.

​​​​​​​Negovanje različitosti

"Naravno da ovo puno znači svoj deci koja imaju određene smetnje i koja su željna druženja, pažnje, ljubavi, kontakta s ljudima, socijalizacije... Kad se školovanje završi, oni su prepušteni porodici i svojim domovima. Zato smo mi i rešili da otvorimo ovakvo mesto gde bi oni imali kontakt s ljudima, pokazali šta znaju i da njihovi kapaciteti isplivaju na površinu", govori Sonja.

Kafić "Zvuci srca" nema cenovnik, već gosti ostavljaju donaciju prema svojoj želji i mogućnostima nakon što se okrepe kafom, čajem ili sokom. Mogu i da kupe neki od proizvoda poput majica, šolja, cegera ili suvenira s motivima Udruženja i tako im pomognu u radu.

"Zvuci srca"je i mesto bez duvanskog dima, gde su dobrodošli svi oni koji neguju različitost, a svet zamišljaju kao mesto jednakih mogućnosti za sve.