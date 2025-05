Iranski režiser Jafar Panahi osvojio je Zlatnu palmu na 78. po redu Filmskom festivalu u Cannesu za svoj 11. film "Bila je to samo nesreća". Ovaj triler je inspiriran njegovim ličnim iskustvom u zatvoru.

"It Was Just an Accident" je priča o petorici Iranaca koji se suočavaju s čovjekom za kojeg vjeruju da ih je mučio u zatvoru.

U svom govoru u subotu pozvao je na jedinstvo i slobodu za sve Irance, bez obzira na njihove razlike.

Film predstavlja Panahijevo prvo službeno djelo nakon 15-godišnje zabrane snimanja filmova i godina zatvora u Iranu.

Odabran među 22 takmičarska rada na ovogodišnjem festivalu, film će biti premijerno prikazan u Francuskoj 10. septembra.

Sa ovom nagradom, Panahi sada ima rijetku čast da osvoji glavnu nagradu na sva tri velika evropska filmska festivala, nakon što je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu za "Taksi" 2015. i Zlatnog lava u Veneciji za "Krug" 2000. godine.

Ostale nagrade

Norveški režiser Joachim Trier osvojio je Veliku nagradu, odnosno drugu nagradu, za film "Valeur Sentimentale".

Nagradu žirija, odnosno treću nagradu, podijelili su španski režiser Olivier Laxe za film "Sirat" i njemačka režiserka Mascha Schilinski za film "Zvuk pada".

Nagrada za kratki film dodijeljena je palestinskom režiseru Tawfeeku Barhomu za film "Drago mi je da si sada mrtav".

Nagrada za najboljeg režisera otišla je brazilskom Kleberu Mendonci Filhu za film "Tajni agent".

Specijalna nagrada žirija otišla je kineskom režiseru Bi Ganu za film "Uskrsnuće".

Nagradu za najbolji scenario dobili su Luc i Jean-Pierreu Dardenne, koji su napisali scenarij za film "Dom mlade majke".

Brazilac Wagner Moura, koji je glumio u filmu "Tajni agent", proglašen je najboljim glumcem, a francuska glumica Nadia Melliti, koja je glumila u filmu "Mala sestra", proglašena je najboljom glumicom.

Nagrada Zlatna kamera otišla je iračkom režiseru Hasanu Hadiju za film "Predsjednikova torta".