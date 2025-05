U ekskluzivnom intervjuu za TRT Balkan, predsjednica Kosova Vjosa Osmani otvoreno govori o trilateralnoj vojnoj saradnji s Albanijom i Hrvatskom, bezbjednosnim izazovima u regiji, ambicijama Kosova za ulazak u NATO i sve većem utjecaju Srbije na destabilizaciju Zapadnog Balkana.

Govoreći o nedavno potpisanoj Deklaraciji o vojnoj saradnji između Kosova, Hrvatske i Albanije, predsjednica Osmani ističe da je riječ o prirodnom nastavku dugogodišnjih odnosa s dvjema NATO članicama:

“Radujemo se što će se više zemalja pridružiti istom načinu razmišljanja o saradnji, koji se u potpunosti temelji na odbrani. Ne temelji se na napadu na bilo koga, a u isto vrijeme temelji se na NATO standardima. Naravno, NATO je obaviješten o ovom trilateralnom sporazumu koji imamo i radujemo se saradnji sa sve više i više nacija koje imaju isto mišljenje kako bi osigurali jačanje naših odbrambenih sposobnosti, a istovremeno podržavamo jedni druge u ovom veoma važnom poduhvatu. I jedan vrlo važan partner, a dodala bih, i jedan od prva dva u oblasti odbrane, za nas je uvijek bila Turkiye.”

Osmani je dodala kako Kosovo planira udvostručiti izdvajanja za odbranu – sa trenutnih 2% BDP-a na 4%, što je jedan od najbržih porasta vojnog budžeta u Evropi.

Srbija je jedini izvor nestabilnosti na Balkanu

Na pitanje o reakcijama iz Srbije nakon objave trilateralne saradnje, predsjednica je oštro odgovorila:

“Oni kukaju i žale se i provode svoju propagandu otkad postoje. Dakle, nije to ništa novo. Oni, međutim, nemaju razlog da se žale, jer ako postoji samo jedan, ako postoji jedan izvor nestabilnosti u našoj regiji, to je Srbija. Srbija napada Kosovo postupcima agresije i terorističkim postupcima. Srbija pokušava da uništi Bosnu i Hercegovinu iznutra, destabilizujući je. Srbija pravi probleme Hrvatskoj i drugim zemljama u regiji. Tako da je vrlo, vrlo jasno svima nama na Zapadnom Balkanu ko je jedini izvor nestabilnosti: to je Srbija.”

Posebno je istakla opasnost od hegemonističkih ideja koje dolaze iz Beograda.

“Očigledno, mi se namjeravamo braniti od svih ovih hegemonističkih, imperijalističkih ideja koje ima rukovodstvo Srbije, koje nas namjeravaju vratiti u devedesete, vratiti nas u prošlost. Treba da gledamo u budućnost, a budućnost može biti mirna i stabilna samo ako se možemo odbraniti od agresora kao što je Srbija, koja na naše prostore donosi zloćudni utjecaj Rusije, Kine i Irana. Mi ostali u regionu smo 100% usklađeni po pitanju vanjske i sigurnosne politike s Evropskom unijom”, kazala je Osmani.

Vučićev utjecaj na Dodika i destabilizaciju BiH

Posebno se osvrnula na pokušaje Srbije da destabilizira BiH kroz podršku Miloradu Dodiku, navodeći da se “Dodik ovako ponaša zbog Vučića”.

“Da nije bilo Vučićevog huškanja i podrške, Dodik nikada ne bi mogao dogurati ovako daleko u smislu destabilizacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ako neko traži pravi razlog zašto je Dodik Dodik, odgovor je: Dodik je Dodik zbog Vučića”, dodaje predsjednica Kosova.

Upozorila je da destabilizacija jedne zemlje u regionu može imati domino efekat:

“Naše zemlje su toliko međusobno povezane, ne samo u geografskom smislu, mi smo povezani historijskim vezama. A ako se osvrnete na devedesete, u vrijeme ratova na Balkanu, shvatit ćete da ta nestabilnost u jednoj zemlji znači nestabilnost u svim. Praktično, nestabilnost u Bosni i Hercegovini će se negativno odraziti na sve zemlje na isti način na koji Srbija pokuša napasti Kosovo i to ima negativan odjek svugdje u regionu. Ne zaboravite da smo samo 30 minuta udaljeni od Sjeverne Makedonije, samo sat od Albanije, samo nekoliko sati od Crne Gore.”

Ističući da Kosovo želi živjeti u miru sa svim susjedima dodaje i da mladim generacijama želi dati šansu da nikad ne upoznaju sukob i rat, da žive samo u miru i blagostanju.

Partnerstvo sa Kosova SAD-om

Osmani je izrazila optimizam u pogledu buduće saradnje sa SAD-om, čak i u slučaju povratka administracije Donalda Trumpa:

“Kosovo je blagoslovljeno dvostranačkom podrškom Sjedinjenih Država. Kao što znate, bili smo oslobođeni za vrijeme demokratske vlade, ali smo onda stekli nezavisnost i podršku za priznanje i članstvo za vrijeme republikanske vlade. Mnogi od tih republikanaca sada su ponovo u vladi. Oni dobro poznaju Kosovo.”

Ključna uloga Turkiye u oblasti odbrane

Kao jedan od ključnih saveznika, Osmani ističe Turkiye koja “je bila jedan od naših najvažnijih partnera u oblasti odbrane. Predsjednik Erdogan je lično doprinio miru i stabilnosti u regiji, a narod Turkiye ima posebno mjesto u srcima građana Kosova.”

Na kraju intervjua, predsjednica Osmani poslala je jasnu poruku:

“Naše partnerstvo s Albanijom, Hrvatskom, Turkiye i ostalim NATO članicama temelji se na vrijednostima, jer je NATO za nas sistem zasnovan na vrijednostima. Srbija ne vjeruje u taj sistem. Oni ne žele u NATO i to je njihov izbor. Vremena kada je Srbija morala da kaže bilo šta na našim prostorima su prošla, prošla su jednom zauvijek.”