"Ukoliko Slovenija i njena politika krene politikom sankcija, mi ćemo naći način da im odgovorimo. Slovenci moraju da znaju da ćemo mi u Srpskoj provesti recipročne mjere, šta god to značilo. Možda će slovenačkim ministrima biti zabranjeno da Republiku Srpsku koriste kao tranzit. To nekome može da bude smiješno, ali je tako i bivša njemačka ministarka morala da napusti Srpsku. Mogu tome da se smiju u Sarajevu, ali vidjeće da je to providno", rekao je Dodik u zajedničkom intervjuu medijima iz RS-a u Moskvi.

Dodik je ovo rekao nakon što se pojavila informacija da još četiri članice Evropske unije Estonija, Slovenija, Poljska i Češka razmatraju uvođenje sankcija protiv Dodika, premijera RS-a Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine RS-a Nenada Stevandića. Prethodno su Austrija i Njemačka uvele sakcije rukovodstvu RS-a.

Za predsjednikom RS-a je raspisana potjernica u okviru istrage za napad na ustavni poredak BiH. Prethodno je Sud BiH prvostepenom presudom osudio Milorada Dodika na godinu dana zatvora i šest godina zabrane vršenja dužnosti predsjednika zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Dodik je kazao da Republika Srpska ostaje privržena slovenačkim privrednicima koji moraju da znaju da im politika čini lošu uslugu.

Dodik je rekao da poštuje slovenačku državu bez obzira što pripada generaciji koja je veoma teško doživjela sistem raspada Jugoslavije te je Slovencima poručio da ne budu nepošteni.