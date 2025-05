Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, u ekskluzivnom intervjuu za TRT Balkan tokom Diplomatskog foruma u Antaliji, govorio je o sigurnosnoj situaciji u zemlji, prijetnjama po ustavni poredak koje dolaze iz entiteta Republika Srpska, podršci koju taj bh. entitet dobija od Srbije i kao odgovoru međunarodne zajednice.

Govoreći o sve izraženijoj retorici otcjepljenja i neustavnom djelovanju predsjednika entiteta Repzblika srpska Milorada Dodika, Helez je bio izričit:

“Kad vam neko udari na ustavno-pravni poredak, i to najžešće, najgore što može, a to je da prenese ovlasti na nižu administrativno-teritorijalnu jedinicu, i kad javno kaže da će se otcijepiti, pripojiti drugoj državi, onda sigurnosna situacija sigurno nije dobra. I to nijedan čovjek u ovoj državi BiH, koji voli BiH – a to je ogromna većina – neće dozvoliti da se to desi, na ovaj ili onaj način. Ljudi su spremni da životima brane državu BiH. Nikad to nećemo dozvoliti i nikad nijedan pedalj se neće otcijepiti.”

Na pitanje da li postoji realna prijetnja da do takvog scenarija dođe, Helez je kategorično odgovorio da takva mogućnost ne postoji i da je to “samo u glavama Milorada Dodika i njegovih saradnika”.

“On je postao jedan obični bandit za kojim je raspisana potjernica i ja ga tako tretiram – i tako ga počinju sve više tretirati i druge države, prije svega Evropske unije. Njemačka je već donijela odluku o zabrani ulaska i sankcijama, pridružile su se Austrija, Nizozemska, i taj krug se širi. On pokušava, šalje emisare, plaća lobiste po svijetu, ali ljudi vide – danas se informacije šire brže nego ikad, i jako teško on može uvjeriti bilo koga da je u pravu. Ta zamjena teza da on ‘čuva’ Dejtonski sporazum je besmislena – on ga krši najočiglednije, i to nećemo dozvoliti.”

Govoreći o zahtjevu članova Predsjedništva BiH da EUFOR asistira u eventualnoj akciji hapšenja Milorada Dodika, ministar Helez je objasnio da je riječ o mjeri opreza i odgovornosti, jer je cilj da se izbjegnu eventualne žrtve.

“Nama je samo potrebno da EUFOR bude tu, da ne bi došlo do neželjenih posljedica. Ako bi same policijske agencije to uradile, možda bi došlo do ranjavanja, možda ne bi, ali po našem mišljenju, nijedna žrtva nije vrijedna jednog bandita ili njih trojice koji se kriju od pravosuđa”, kaže Helez.

U javnosti se često postavlja pitanje da li unutrašnji politički sukobi mogu narušiti jedinstvo i stabilnost Oružanih snaga BiH. Helez tu dilemu odlučno odbacuje.

“Meni je došao veći broj oficira iz Ministarstva odbrane iz reda srpskog naroda, i svi kažu isto – da im ne pada na pamet da idu za Miloradom Dodikom. Kažu da su to njegovi problemi, da bi išli u nepoznato. Dakle, nemamo ama baš nikakav problem u tom smislu. Oružane snage su stabilne, obučene, spremne. Dodik može pričati šta hoće – on najavljuje vojne saveze, recimo s Mađarskom – ali entitet nema vojsku. Da biste pravili vojni savez, morate imati vojsku. On je, iz dana u dan, sve više izgubljen u sopstvenim izjavama.”

Kao jedan od ključnih problema istakao je i odnos Srbije prema pravosuđu BiH, te skrivanje bjegunaca pred bh. pravosuđem, a koji imaju dvojno državljanstvo.

“U Srbiji se kriju 64 visoka oficira iz bivše Vojske RS-a protiv kojih su podignute optužnice ili su već osuđeni. Vučić ih ne želi izručiti. Cijelo vrijeme on podržava Dodika i stimuliše ga da nastavi s neustavnim djelovanjem. Niko Vučiću ne brani da pomaže ljudima u RS-u, ali to ne smije biti pomoć u separatizmu i terorizmu. Time samo šteti tim ljudima. On ima svojih ogromnih problema u Srbiji, i jasno je da pokušava prenijeti krizne narative na BiH, ne bi li tako skrenuo pažnju sa sebe.”

U kontekstu nove Deklaracije o vojnoj saradnji između Kosova, Albanije i Hrvatske, ministar Helez smatra da takve saradnje nastaju iz potrebe za zaštitom pred regionalnim prijetnjama, ali da BiH u ovom trenutku ne planira pristupiti bilo kakvim vojnim savezima.

“Taj savez je logičan – s jedne strane imate Srbiju i Mađarsku, koje sarađuju, ali i same imaju velikih unutrašnjih problema. S druge strane, Hrvatska ima historijski oprez prema Mađarskoj, Kosovo ima ozbiljne sigurnosne izazove, a Albanija je njihov prirodni saveznik. Međutim, BiH se ne miješa. Mi imamo svoje prijatelje – SAD, Tursku, članice EU. Nama ne treba savez. Radimo na jačanju svojih kapaciteta i modernizaciji Oružanih snaga. Dogovorena je i nova tranša vojne pomoći iz Turske, ali o detaljima ne bih još u javnost.”

Ministar Helez poručuje da građani Bosne i Hercegovine mogu biti mirni, jer država ima kapacitete i odlučnost da se zaštiti od svih prijetnji. Iako BiH ne želi sukobe, spremna je odlučno reagirati na svaki pokušaj ugrožavanja njenog suvereniteta.

“Budite ubijeđeni da je vojska spremna. Ukoliko neko da nalog po Ustavu – mi reagujemo. Mi nećemo rat, ali nećemo ni dopustiti da nam neko ruši državu.”



Ministar Helez je posebno istakao značajnu vojnu saradnju s Republikom Turkiye, naglašavajući kontinuiranu podršku koju BiH dobija od ovog strateškog partnera. Dodao je da su odnosi između dvije zemlje na vrlo visokom nivou i da se saradnja nastavlja kroz konkretne i korisne projekte.