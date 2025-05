Šestomesečne bebe Anđelija, Đurđina i Danica su trojke koje su Aleksandri i Nikoli Bogdanović iz Tešice donele nesvakidašnju sreću. Oni su se, posle dvojice sinova, nadali jednoj ćerki.

Usledilo je iznenađenje kada su čuli da je Aleksandrina trudnoća blizanačka, a pred sam porođaj dogodio se novi šok za celu porodicu – lekari su ustanovili da će se roditi tri bebe. Ekipa Anadolu Agency posetila je mlade roditelje petoro dece.

To što su dobili trojke prirodnim putem Aleksandra i Nikola vide kao veliku sreću, svesni da je verovatnoća za takav događaj bila jedan prema deset hiljada. A činjenica da su sve tri devojčice za njih je, kažu, još veća radost.

„Kada smo saznali za moju treću trudnoću, nadali smo se da će biti devojčica posle Jovana i Petra. Onda je bilo iznenađenje da će ih biti dve, ali na kraju su se rodile njih tri. Neopisiva sreća i radost! Hvala Bogu, što se sve završilo kako treba, što su žive i zdrave i što, evo, napreduju kako treba“, kaže mama Aleksandra.

Iako Aleksandra i Nikola nisu planirali da sa tridesetak godina postanu roditelji čak petoro dece, jako su srećni i ponosni što se tako desilo. Tri bebe su, kažu, došle u pravom trenutku, kada su već stekli dovoljno roditeljskog iskustva odgajanjem šestogodišnjeg Jovana i dvogodišnjeg Petra.

“Cela trudnoća se vodila kao da su bliznakinje, da su dve devojčice, i onda na kraju, na dan porođaja, ispostavilo se da su tri devojčice, tako da je to bio baš šok za nas. Moglo je da se iskomplikuje, ali imali smo tu sreću da je sve prošlo kako treba”, govori tata Nikola.

Vest o njihovom rođenju baka i deka dobili su dok su kod kuće 22. novembra sa gostima proslavljali drugi dan slave.

“Niko nije mogao da veruje! Baš nesvakidašnja stvar, trebalo je dosta vremena da svi naviknemo na tako nešto. A sada hranjenje, presvlačenje… Sve u krug, od jutra do mraka. Baš je zahtevno, ali snalazimo se, borimo se, imamo i pomoć mojih roditelja”, kaže Nikola.

Dve bebe su u dom Bogdanovića stigle nekoliko dana po rođenju, dok je najmlađa sestra, za koju kažu da se “skrivala” tokom lekarskih pregleda, bolnicu napustila posle 23 dana. Roditelji su presrećni što redovne lekarske kontrole dokazuju da sve tri devojčice napreduju kako treba.

“Moramo stalno biti oko njih. Presvlačenje, oblačenje, hranjenje… Jedna, druga, treća… To je krug bukvalno od jutra do mraka. Ali, dobro, kako vreme odmiče, sve se to menja. Biće sve lakše i lakše, nadam se, kako rastu”, govori Aleksandra.

Brigu o bebama olakšava najstariji sin Jovan, koji ih rado nosi, zabavlja i hrani. Bogdanovići kažu da uživaju u šetnjama, iako im prethodi priprema koja često traje i do sat i po vremena.

“Volimo porodične šetnje i putovanja, ali pakovanje ne baš toliko. Dok razmišljamo jesmo li sve poneli, proveravamo šta se gde nalazi, uvek se desi da neko mora nazad na presvlačenje…”, pričaju kroz smeh roditelji.