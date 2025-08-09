Kroz sveobuhvatan i na djecu usmjeren pristup, u saradnji sa UN i NVO partnerima, a u odgovoru na potrebe i zahtjeve lokalnih i drzavnih vlasti, UNICEF je osigurao zaštitu, obrazovanje, psihosocijalnu podršku i zdravstvene usluge za hiljade ranjive djece, uključujući djecu bez pratnje, ističu iz UNICEF-a.
Ova agencija je pružila 24/7 zaštitu za više od 5.698 djece bez pratnje, identificirajući rizike i osiguravajući upućivanje u slučajevima nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima. Pravno starateljstvo dodijeljeno je za 1.727 djece, čime im je omogućeno zastupanje u administrativnim postupcima i zaštita njihovih najboljih interesa.
- Samo u ovoj godini, 583 djece je dobilo podršku kroz upravljanje slučajevima, dok je 176 slučajeva nasilja ili eksploatacije prijavljeno i obrađeno. Prevencijom i odgovorom na rodno zasnovano nasilje obuhvaćeno je 114 djece, a 67 ih je dobilo podršku kroz mjere smanjenja rizika, navode iz UNICEF-a.
Što se tiče mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške (MHPSS), UNICEF je uspostavio Prostore prilagođene djeci (CFS) i organizirao strukturirane psihosocijalne aktivnosti, koje su obuhvatile 1.690 djece. Psihosocijalnu podršku dobilo je ukupno 3.290 djece, uključujući 127 djece u pratnji i 265 djece bez pratnje u 2025. godini.
UNICEF je omogućio i pristup formalnom i neformalnom obrazovanju za više od 5.064 djece, uključujući rano učenje, pripremne programe i digitalno učenje putem Akelius aplikacije. Programi stručnog osposobljavanja obuhvatili su 2.235 adolescenata.
U saradnji s obrazovnim institucijama i nevladinim organizacijama, UNICEF je opremio 11 škola ICT opremom i poboljšao konektivnost u osam škola, omogućivši preko 10.000 djece - od kojih je više od polovine djece u pokretu - pristup digitalnom učenju jezika.
UNICEF je kroz programe roditeljstva obuhvatio 430 roditelja i staratelja, dok je 61 radnik na prvoj liniji dobio obuku iz oblasti zaštite djece. Mehanizmi povratnih informacija uključili su 747 osoba iz izbjegličke i lokalne zajednice, osiguravajući transparentnost i odgovornost, naglasili su u izjavi za Fenu.
Dodaju da su podržali i 165 beba, djece i majki kroz zdravstvene i nutritivne usluge, uključujući centre za majke i bebe. Također, 88 staratelja dobilo je savjetovanje o ishrani dojenčadi i male djece. Kako bi se očuvalo dostojanstvo i zadovoljile osnovne potrebe, UNICEF je svake godine podijelio odjeću i higijenske artikle. U ovoj godini - za 618 djece i žena u prihvatnim centrima.
- UNICEF-ov multisektorski odgovor bio je ključan za zaštitu prava i dobrobiti djece izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini. Kroz strateška partnerstva, jačanje kapaciteta i angažman zajednice, UNICEF nastavlja raditi na tome da nijedno dijete ne bude zaboravljeno – poručuju iz UNICEF-a. Agencije UN-a koja skrbi o kvaliteti životnog standarda djece i omladine.