Kroz sveobuhvatan i na djecu usmjeren pristup, u saradnji sa UN i NVO partnerima, a u odgovoru na potrebe i zahtjeve lokalnih i drzavnih vlasti, UNICEF je osigurao zaštitu, obrazovanje, psihosocijalnu podršku i zdravstvene usluge za hiljade ranjive djece, uključujući djecu bez pratnje, ističu iz UNICEF-a.

Ova agencija je pružila 24/7 zaštitu za više od 5.698 djece bez pratnje, identificirajući rizike i osiguravajući upućivanje u slučajevima nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima. Pravno starateljstvo dodijeljeno je za 1.727 djece, čime im je omogućeno zastupanje u administrativnim postupcima i zaštita njihovih najboljih interesa.

- Samo u ovoj godini, 583 djece je dobilo podršku kroz upravljanje slučajevima, dok je 176 slučajeva nasilja ili eksploatacije prijavljeno i obrađeno. Prevencijom i odgovorom na rodno zasnovano nasilje obuhvaćeno je 114 djece, a 67 ih je dobilo podršku kroz mjere smanjenja rizika, navode iz UNICEF-a.

Što se tiče mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške (MHPSS), UNICEF je uspostavio Prostore prilagođene djeci (CFS) i organizirao strukturirane psihosocijalne aktivnosti, koje su obuhvatile 1.690 djece. Psihosocijalnu podršku dobilo je ukupno 3.290 djece, uključujući 127 djece u pratnji i 265 djece bez pratnje u 2025. godini.

UNICEF je omogućio i pristup formalnom i neformalnom obrazovanju za više od 5.064 djece, uključujući rano učenje, pripremne programe i digitalno učenje putem Akelius aplikacije. Programi stručnog osposobljavanja obuhvatili su 2.235 adolescenata.