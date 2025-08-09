Domaći turisti u tom periodu ostvarili 261.168 dolazaka, što je pad od 1,4 posto, dok su strani turisti zabilježili 594.559 dolazaka, odnosno 4,7 posto više nego u prvih šest mjeseci 2024. godine. Ukupno je ostvareno 1.785.535 noćenja, što je povećanje od 3,4 posto u odnosu na prošlu godinu. Domaći gosti ostvarili su 546.324 noćenja (rast od 1,4 posto), a strani 1.239.211 noćenja (rast od 4,3 posto).

Među stranim gostima, u periodu januar- juni ove godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (17,9 posto), Srbije (12,8 posto), Turkiye (9,8 posto), Slovenije (6,7 posto), Kine (4,3 posto), Njemačke (4,1 posto) i Sjedinjenih Američkih Država (3,2 posto), a zajedno čine 58,8 posto ukupnog broja stranih noćenja.

Po prosječnoj dužini boravka, prednjače turisti iz Egipta i Irske s prosjekom od 3,7 noći, zatim iz Katara i Islanda sa po 3,5, Kuvajta sa 3,4, Francuske i Ujedinjenih Arapskih Emirata sa po 3,1 noć.

Podaci pokazuju da je najveći broj noćenja ostvaren u hotelima i sličnom smještaju – čak 94 posto ukupnog broja, dok odmarališta i slični objekti za kraći odmor učestvuju sa 2,8 posto, kampovi sa 0,7 posto, a ostali smještaj s 2,4 posto.