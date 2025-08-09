REGIJA
Za šest mjeseci u BiH 2,8 posto više turista, najviše iz Hrvatske, Srbije i Turkiye
U Bosni i Hercegovini je za šest mjeseci 2025. godine zabilježeno 855.727 turističkih posjeta, što predstavlja rast od 2,8 posto u odnosu na isti period prošle godine.
Prosječno zadržavanje turista u BiH iznosilo je 2,1 noć, pri čemu su domaći i strani gosti imali isti prosjek boravka. / fena
Domaći turisti u tom periodu ostvarili 261.168 dolazaka, što je pad od 1,4 posto, dok su strani turisti zabilježili 594.559 dolazaka, odnosno 4,7 posto više nego u prvih šest mjeseci 2024. godine. Ukupno je ostvareno 1.785.535 noćenja, što je povećanje od 3,4 posto u odnosu na prošlu godinu. Domaći gosti ostvarili su 546.324 noćenja (rast od 1,4 posto), a strani 1.239.211 noćenja (rast od 4,3 posto). 

Među stranim gostima, u periodu januar- juni ove godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (17,9 posto), Srbije (12,8 posto), Turkiye (9,8 posto), Slovenije (6,7 posto), Kine (4,3 posto), Njemačke (4,1 posto) i Sjedinjenih Američkih Država (3,2 posto), a zajedno čine 58,8 posto ukupnog broja stranih noćenja.

Po prosječnoj dužini boravka, prednjače turisti iz Egipta i Irske s prosjekom od 3,7 noći, zatim iz Katara i Islanda sa po 3,5, Kuvajta sa 3,4, Francuske i Ujedinjenih Arapskih Emirata sa po 3,1 noć.

Podaci pokazuju da je najveći broj noćenja ostvaren u hotelima i sličnom smještaju – čak 94 posto ukupnog broja, dok odmarališta i slični objekti za kraći odmor učestvuju sa 2,8 posto, kampovi sa 0,7 posto, a ostali smještaj s 2,4 posto.

Kada je riječ o kretanjima po pojedinim tržištima, značajan rast noćenja zabilježili su turisti iz Kine (41,2 posto), Švedske (55 posto), Islanda (170 posto), Izraela (68,6 posto), Norveške (41,6 posto), te Lat­vije (130,8 posto).

S druge strane, pad je zabilježen iz Saudijske Arabije (–43 posto), Južne Koreje (–38 posto), Brazila (–12 posto) i Irana (–64,3 posto), podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prosječno zadržavanje turista u BiH iznosilo je 2,1 noć, pri čemu su domaći i strani gosti imali isti prosjek boravka. Ovi podaci odnose se na komercijalne smještajne kapacitete, a prikupljeni su redovnim mjesečnim istraživanjem Agencije za statistiku BiH na osnovu evidencija iz knjiga gostiju i prijava smještaja.

IZVOR:FENA
Istraži
