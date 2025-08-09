REGIJA
Novi toplotni val na Balkanu: Stanovništvu se savjetuje prevencija i oprez zbog vrućina
Meteorolozi u regiji upozoravaju za visoke temperature zraka koje će u pojedinim mjestima iznositi i do 40 stepeni Celzijusa.
I za narednu sedmicu prognozira se pretežno sunčano vrijeme sa maksimalnim temperaturama u većini mjesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više. / Reuters
Područje Balkana zahvaćeno je novim toplotnim valom, javlja Anadolu. Ovo područje biće pod uticajem termobaričkog grebena i veoma tople zračne mase sa sjevera i sjeverozapada Afrike, koja će usloviti veoma toplo vrijeme, prognoziraju meteorolozi, a ovakava situacija će se nastaviti i tokom većeg dijela naredne sedmice.

Toplotni talas uslovljava visoke temperature, ponegdje i tropske, javio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore u subotu. U Zetsko-bjelopavlićkoj ravnici maksimalna temperatura će prelaziti 40 stepeni.

U Bosni i Hercegovini u subotu prije podne je bilo pretežno vedro, a prema mjerenjima temperatura zraka u 11 sati, najviše su bile u Mostaru - 33 stepena Celzijusa i Trebinju - 32. stepena. U Sarajevu je temperatura iznosila 28 stepeni, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod. Prognozirana temperatura do kraja dana je od 30 do 38 stepeni na jugu Bosne i Hercegovine.

Crveni meteoalarm u dijelovima Hrvatske

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske izdao je upozorenje na toplotne valove koji mogu utjecati na zdravlje, a za nedjelju, 10. augusta, proglasio je crveni meteoalarm, odnosno opasnost od izuzetno opasnog vremena za regiju Rijeke.

Crveni meteoalarm u ponedjeljak i utorak izdat je još i za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju.

Narandžasti meteoalarm, koji označava opasno vrijeme, za nedjelju je proglašen za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju. Slično jako toplo vrijeme zadržat će se i u ponedjeljak u većem dijelu Hrvatske, s temperaturama od 30 do 37 stepeni, u unutrašnjosti Dalmacije i do 39.

I u Srbiji je u subotu sunčano i veoma toplo vreme, sa slabim do umjerenim, promjenljivim vjetrom, a temperature će se kretati od 14 do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti veoma toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni.

I za narednu sedmicu prognozira se pretežno sunčano vrijeme sa maksimalnim temperaturama u većini mjesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

Prevencija i zaštita stanovništva

Visoke temperature na Balkanu doprinijeće i povećanju rizika od požara, otežavaće svakodnevno uobičajeno funkcionisanje, pa stručnjaci preporučuju pridržavanje dobro poznatih mjera zaštite.

Visoke temperature mogu uzrokovati zdravstvene tegobe, osobito kod osjetljivih ljudi poput djece, starijih osoba, hroničnih bolesnika te ljudi koji rade na otvorenom. Pravovremene preventivne mjere mogu znatno smanjiti rizik, te se građanima savjetuje rashladiti prostorije u kojima borave, kloniti se vrućine, rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, ali i pomoći drugima, posebno ranjivim grupama, a osobama s hroničnim bolestima da konsultuju redovno svoje ljekare.


