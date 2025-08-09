Područje Balkana zahvaćeno je novim toplotnim valom, javlja Anadolu. Ovo područje biće pod uticajem termobaričkog grebena i veoma tople zračne mase sa sjevera i sjeverozapada Afrike, koja će usloviti veoma toplo vrijeme, prognoziraju meteorolozi, a ovakava situacija će se nastaviti i tokom većeg dijela naredne sedmice.

Toplotni talas uslovljava visoke temperature, ponegdje i tropske, javio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore u subotu. U Zetsko-bjelopavlićkoj ravnici maksimalna temperatura će prelaziti 40 stepeni.

U Bosni i Hercegovini u subotu prije podne je bilo pretežno vedro, a prema mjerenjima temperatura zraka u 11 sati, najviše su bile u Mostaru - 33 stepena Celzijusa i Trebinju - 32. stepena. U Sarajevu je temperatura iznosila 28 stepeni, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod. Prognozirana temperatura do kraja dana je od 30 do 38 stepeni na jugu Bosne i Hercegovine.

Crveni meteoalarm u dijelovima Hrvatske

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske izdao je upozorenje na toplotne valove koji mogu utjecati na zdravlje, a za nedjelju, 10. augusta, proglasio je crveni meteoalarm, odnosno opasnost od izuzetno opasnog vremena za regiju Rijeke.

Crveni meteoalarm u ponedjeljak i utorak izdat je još i za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju.

Narandžasti meteoalarm, koji označava opasno vrijeme, za nedjelju je proglašen za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju. Slično jako toplo vrijeme zadržat će se i u ponedjeljak u većem dijelu Hrvatske, s temperaturama od 30 do 37 stepeni, u unutrašnjosti Dalmacije i do 39.