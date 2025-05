Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u četvrtak, na putu za Kijev, da je Turkiye idealan akter za posredovanje u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine, ističući važnost pronalaska mjesta za direktne pregovore između zaraćenih strana.

"S obzirom na trenutne okolnosti, stranama je potrebno mjesto na kojem se mogu susresti licem u lice i sjesti za pregovarački stol. U tom smislu, Turkiye je zapravo idealan akter", rekao je Fidan novinarima.

Naglasio je da svaki diplomatski uspjeh dolazi iz spremnosti strana na dijalog i postizanje konkretnih rezultata, navodeći razmjenu 1.000 zarobljenika kao značajan korak naprijed.

"Nakon toga, činjenica da su obje strane, po prvi put, formalno stavile svoje stavove o prekidu vatre na papir i razmijenile ih kako bi nastavile pregovor, to je također bio važan korak", dodao je.

Fidan je pozvao strane da javno i formalno predstave svoje pregovaračke pozicije, podsjetivši da je razmjena po 1.000 vojnih zarobljenika s obje strane uslijedila nakon istanbulskih mirovnih pregovora.

Fidan je rekao da je tokom nedavne posjete Rusiji Ankara još jednom istakla napore da se zaustavi rat Moskve s Kijevom.

"Kao značajna regionalna država, ne samo da smo od samog početka pokušavali zaustaviti rat, već smo i pomno pratili sve njegove dimenzije. Podijelili smo svoja razmišljanja o tome koji bi realni parametri mogli omogućiti prekid vatre", dodao je.

Podsjetio je na izjavu glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, koji je rekao da Rusija očekuje odgovor na prijedlog o pregovorima zakazanim za 2. juni.

Fidan je najavio da će se u Kijevu sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim visokim zvaničnicima.

"Kao i u Rusiji, i ovdje ćemo iznijeti stavove Turkiye, naše poglede i hitnu potrebu za prekidom vatre. Imamo vlastita zapažanja i dobit ćemo povratne informacije s ukrajinske strane. Kao što sam rekao, kada pregovarački proces počne, situacija počinje dobijati optimističniji oblik", rekao je turski šef diplomatije.

"Obje strane, načelno, žele prekid vatre, niko to javno ne bi negirao, jer bi to bilo teško opravdati pred svjetskom javnošću. To nije moralno održivo. Ali, s druge strane, obje strane imaju različite zahtjeve za prekid vatre. Te zahtjeve treba uskladiti, upravo zato postoje pregovori i posredovanje. A kako se ti zahtjevi budu usklađivali, strane će se morati susresti barem do određene mjere", zaključio je Fidan.