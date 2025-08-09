Aviobomba sa gradilišta u Beogradu sigurno je uklonjena i transportovana u Deliblatsku peščaru radi uništenja, potvrdio je u subotu potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Aviobomba britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, teška 500 kilograma, pronađena je 4. augusta na gradilištu u Ulici Nikolaja Kravcova u "Beogradu na vodi".
Dačić je objasnio da je u pitanju aviobomba savezničke britanske proizvodnje, korištena u bombardovanju Beograda 1944. godine. Podsjetio je da je Beograd bombardovan osam puta od strane saveznika i da je neeksplodirana bomba ostala iz tog perioda.
Rekao je da je u njoj više od 200 kilograma eksploziva, prenijela ne Vlada Srbije na web-stranici.
Uklanjanje bombe počelo je u subotu ujutro u šest sati, uslijedio je transport, a planirano uništenje je bilo iza 9 sati.
U akciji je učestvovalo više od 100 pripadnika Sektora za vanredne situacije, ali i policije i nadležnih gradskih službi.
U Beogradu i Srbiji ima dosta neeeksplodiranih sredstava iz prethodnih ratova, upozorio je Dačić. Kod Skupštine Srbije deaktivirana je bomba iz Prvog svjetskog rata, a u Nišu je bila bomba od 1.000 kilograma iz NATO bombardovanja 1999. godine, napomenuo je.
Dodao je da je zbog toga potreban oprez i prilikom izvođenja građevinskih radova.
Dačić je akciju uklanjanja i transporta aviobombe pratio iz Komandno-operativnog centra Sektora za vanredne situacije srbijanskog MUP-a.