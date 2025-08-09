REGIJA
2 minuta čitanja
Beograd: Sigurno uništena bomba iz 2. svjetskog rata teška 500 kilograma
Aviobomba britanske proizvodnje pronađena je 4. augusta na gradilištu "Beograda na vodi".
Beograd: Sigurno uništena bomba iz 2. svjetskog rata teška 500 kilograma
U akciji je učestvovalo više od 100 pripadnika Sektora za vanredne situacije, ali i policije i nadležnih gradskih službi. / AA
dan prošlost

Aviobomba sa gradilišta u Beogradu sigurno je uklonjena i transportovana u Deliblatsku peščaru radi uništenja, potvrdio je u subotu potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Aviobomba britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, teška 500 kilograma, pronađena je 4. augusta na gradilištu u Ulici Nikolaja Kravcova u "Beogradu na vodi".

Dačić je objasnio da je u pitanju aviobomba savezničke britanske proizvodnje, korištena u bombardovanju Beograda 1944. godine. Podsjetio je da je Beograd bombardovan osam puta od strane saveznika i da je neeksplodirana bomba ostala iz tog perioda.

Rekao je da je u njoj više od 200 kilograma eksploziva, prenijela ne Vlada Srbije na web-stranici.

Uklanjanje bombe počelo je u subotu ujutro u šest sati, uslijedio je transport, a planirano uništenje je bilo iza 9 sati.

Preporučeno

U akciji je učestvovalo više od 100 pripadnika Sektora za vanredne situacije, ali i policije i nadležnih gradskih službi.

U Beogradu i Srbiji ima dosta neeeksplodiranih sredstava iz prethodnih ratova, upozorio je Dačić. Kod Skupštine Srbije deaktivirana je bomba iz Prvog svjetskog rata, a u Nišu je bila bomba od 1.000 kilograma iz NATO bombardovanja 1999. godine, napomenuo je.

Dodao je da je zbog toga potreban oprez i prilikom izvođenja građevinskih radova.

Dačić je akciju uklanjanja i transporta aviobombe pratio iz Komandno-operativnog centra Sektora za vanredne situacije srbijanskog MUP-a.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us