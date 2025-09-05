Utakmicama petog kola u grupama “C“ i “D“ završena je grupna faza Evropskog košarkaškog prvenstva koja je obilježena ispadanjem branioca titule Španije, očekivanim dobrim partijama Turkiye, Srbije, Njemačke, Grčke, Francuske i borbenim partijama i podvizima selekcija BiH i Portugala.
U osmini finala Eurobasketa u latvijskoj Rigi će biti odigrani dueli Turkiye – Švedska, Njemačka – Portugal, Litva – Litvanija, Srbija – Finska, BiH – Poljska, Italija – Slovenija, Francuska – Gruzija i Grčka - Izrael.
Slovenija je u četvrtak u meču grupe “D“ savladala selekciju Izraela sa106:96, a briljantnu partiju i večeras je odigrao Luka Dončić sa 27 poena, 11 skokova i devet asistencija.
Francuzi su deklasirali Islanđane sa nevjerovatnih 114:74, a o snazi “trikolora“ govori činjenica da je devet košarkaša imalo dvocifreni učinak u postignutim poenima. Poljska je u ovoj grupi večeras doživjela poraz od Belgije (69:70), ali je ranije osigurala prolaz dalje.
Košarkaši BiH su savladali Gruziju sa 84:76 i nakon više od dvije decenije izborili plasman među 16 najboljih u Evropi. U istoj grupi “C“ je Italija bila prejaka za domažina i autsajdera Kipar i savladala ga je sa 89:54.
Grčka je bila bolja od Španije sa 90:86, a ovim porazom je Španija kao aktuelni prvak Evrope završila turnir. Meč je obilježio i povratak Giannisa Antetokounmpa, koji je postigao 25 poena, 14 skokova i devet asistencija.
Mečevi osmine finala Eurobasketa na rasporedu su narednog vikenda, a veliko finale će se igrati 14. septembra.