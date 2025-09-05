REGIJA
Širom Srbije protesti pod nazivom "Srbijo, da li se čujemo?"
Protest pod nazivom "Srbijo, da li se čujemo?" u organizaciji studenata u blokadi počeo je u 19 sati na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu.
Protest u Novom Sadu 5. septembra 2025. / REUTERS
5 Septembar 2025

Na poziv studenata i građana večeras se održavaju protesti u Novom Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju i Leskovcu, a skupovi su zakazani i u Novom Pazaru, Nišu, Prokuplju i Kraljevu.

Novosadski studenti objavili su da je ovaj protest odgovor na, kako navode, “policijsku brutalnost i narušavanje autonomije Univerziteta, kao i neopravdano zadržavanje pripadnika policije u zgradama dva fakulteta na kampusu”.

Hiljadama okupljenih obratili su se studenti Filozofskog fakulteta i Fakulteta za fizičko vaspitanje (DIF).

Podsjetimo, val protesta pokrenuli su studenti nakon tragedije u novembru 2024, kada je u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici poginulo 16 osoba.

Prosvjednici za nesreću krive vlast, a među glavnim zahtjevima su vladavina prava, neovisne institucije i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora – što vlast zasad odbija učiniti.

