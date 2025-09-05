Na poziv studenata i građana večeras se održavaju protesti u Novom Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju i Leskovcu, a skupovi su zakazani i u Novom Pazaru, Nišu, Prokuplju i Kraljevu.

Novosadski studenti objavili su da je ovaj protest odgovor na, kako navode, “policijsku brutalnost i narušavanje autonomije Univerziteta, kao i neopravdano zadržavanje pripadnika policije u zgradama dva fakulteta na kampusu”.

Hiljadama okupljenih obratili su se studenti Filozofskog fakulteta i Fakulteta za fizičko vaspitanje (DIF).