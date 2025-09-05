Premijer Hrvatske Andrej Plenković u petak je smiješnima nazvao tvrdnje predsjednice parlamenta Srbije Ane Brnabić da Hrvatska zaziva građanski rat u Srbiji.

Plenković je u ponedjeljak na Bledskom strateškom forumu sudjelovao na panelu o izgledima da će države kandidatkinje i Evropska unija do 2030. biti spremne za proširenje. Izrazio je skepticizam u to zbog složenosti aktualne političke situacije, od blokade evropskog puta Sjeverne Makedonije i prijetnji otcjepljenjem iz Bosne i Hercegovine, do situacije u Srbiji "koja je na rubu građanskog rata".

"Nemojte misliti da zagovaram takav scenarij, samo hladno opisujem", naglasio je premijer poslije panela, ali je predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić na društvenim mrežama optužila Hrvatsku da "ne želi Aleksandra Vučića na čelu Srbije" i da "želi i ulaže" u građanski rat u Srbiji. Vučić je iz Pekinga odgovorio Plenkoviću i poručio da u Srbiji neće biti rata.

"To da Hrvatska priželjkuje loš scenarij Srbiji je stvarno smiješno", rekao je Plenković u petak.