Plenković: Smiješne su tvrdnje da Hrvatska želi građanski rat u Srbiji
"Hrvatska promatra tamošnju situaciju kao zainteresiran pa i zabrinut susjed", rekao je hrvatski premijer.
Odbacio je tvrdnju da su njegovi komentari miješanje u unutarnje stvari Srbije. / Reuters
5 Septembar 2025

Premijer Hrvatske Andrej Plenković u petak je smiješnima nazvao tvrdnje predsjednice parlamenta Srbije Ane Brnabić da Hrvatska zaziva građanski rat u Srbiji.

Plenković je u ponedjeljak na Bledskom strateškom forumu sudjelovao na panelu o izgledima da će države kandidatkinje i Evropska unija do 2030. biti spremne za proširenje. Izrazio je skepticizam u to zbog složenosti aktualne političke situacije, od blokade evropskog puta Sjeverne Makedonije i prijetnji otcjepljenjem iz Bosne i Hercegovine, do situacije u Srbiji "koja je na rubu građanskog rata".

"Nemojte misliti da zagovaram takav scenarij, samo hladno opisujem", naglasio je premijer poslije panela, ali je predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić na društvenim mrežama optužila Hrvatsku da "ne želi Aleksandra Vučića na čelu Srbije" i da "želi i ulaže" u građanski rat u Srbiji. Vučić je iz Pekinga odgovorio Plenkoviću i poručio da u Srbiji neće biti rata.

"To da Hrvatska priželjkuje loš scenarij Srbiji je stvarno smiješno", rekao je Plenković u petak.

Ponovio je da Hrvatska ne želi građanski rat u Srbiji, ali da on ima poprilično neposredna saznanja o tome što se događa u hrvatskom susjedstvu te da situacija s protestima koji u Srbiji traju već dvije godine nije uobičajena.

"Hrvatska promatra tamošnju situaciju kao zainteresiran pa i zabrinut susjed", rekao je Plenković u izjavi koju prenosi HINA.

Odbacio je tvrdnju da su njegovi komentari miješanje u unutarnje stvari Srbije.

