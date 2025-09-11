TÜRKİYE
2 minuta čitanja
Lobanje slona stare 7,7 miliona godina otkrivene u centralnoj Turkiye
"Ova sezona je bila izuzetno bogata nalazima slonova", rekao je Dag, napominjući da su fosili otkriveni u intervalima od 100 do 300 metara.
Lobanje slona stare 7,7 miliona godina otkrivene u centralnoj Turkiye
"Ovu godinu možemo nazvati godinom slona", rekao je Dag. / AA
11 Septembar 2025

Tri lobanje slona stare 7,7 miliona godina otkrivene su tokom iskopavanja u Kayseriju, u centralnoj Turkiye.

Iskopavanja, započeta 2018. godine nakon dojave lokalnog pastira 2017. godine u blizini brane Yamula, nastavljaju se pod nadzorom Uprave muzeja Kayseri, a uz sponzorstvo ovog grada.

Smješteno u okrugu Kocasinan uz rijeku Kizilirmak, nalazište je otkrilo raznolik raspon fosila, uključujući ostatke prapovijesnih žirafa, slonova, mamuta, nosoroga, troprstih konja (prije nego što su se spojili u kopita), bezrogih ovaca poznatih kao bovid, koza, antilopa, kornjača i svinja.

Arheolog Omer Dag rekao je za Anadolu da njegov tim iskopava oko brane, a ove godine uglavnom su pronađeni fosili slonova.

"Ovu godinu možemo nazvati godinom slona", rekao je Dag.

Od početka iskopavanja 2018. godine pronašli su dvije lobanje.

"Ali ove godine, u samo jednoj sezoni, otkrili smo tri", dodao je, napominjući da su, iako su kljove bile donekle oštećene, jedna lubanja pronađena s netaknutom donjom vilicom.

Preporučeno

Radiometrijskom analizom se pretpostavlja da datiraju iz perioda od prije 7,7 miliona godina, a većina fosila slonova pronađena je u području Cevril, koje se sada naziva "slonovska zona".

"Ova sezona je bila izuzetno bogata nalazima slonova", rekao je Dag, napominjući da su fosili otkriveni u intervalima od 100 do 300 metara.

Dag je naglasio značaj iskopavanja zbog veličine i očuvanosti fosila megafaune, koji su privukli pažnju međunarodnih naučnika.

"Koncentracija slonova na određenim tačkama i uočena gustoća pružaju uvid u paleogeografiju nalazišta", rekao je Dag.

Dodao je da su različite vrste slonova imale različite prehrambene navike.

"Neki su kopali u močvarnim područjima donjim vilicima, dok su se drugi hranili izdancima drveća, ponekad ih rušeći", rekao je napominjući da različite lokacije fosila odražavaju paleogeografiju tog perioda.

Pored ostataka slonova, tim je ove sezone otkrio i fosile troprstih konja, nosoroga i sabljozubog tigra.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us