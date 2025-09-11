Tri lobanje slona stare 7,7 miliona godina otkrivene su tokom iskopavanja u Kayseriju, u centralnoj Turkiye.
Iskopavanja, započeta 2018. godine nakon dojave lokalnog pastira 2017. godine u blizini brane Yamula, nastavljaju se pod nadzorom Uprave muzeja Kayseri, a uz sponzorstvo ovog grada.
Smješteno u okrugu Kocasinan uz rijeku Kizilirmak, nalazište je otkrilo raznolik raspon fosila, uključujući ostatke prapovijesnih žirafa, slonova, mamuta, nosoroga, troprstih konja (prije nego što su se spojili u kopita), bezrogih ovaca poznatih kao bovid, koza, antilopa, kornjača i svinja.
Arheolog Omer Dag rekao je za Anadolu da njegov tim iskopava oko brane, a ove godine uglavnom su pronađeni fosili slonova.
"Ovu godinu možemo nazvati godinom slona", rekao je Dag.
Od početka iskopavanja 2018. godine pronašli su dvije lobanje.
"Ali ove godine, u samo jednoj sezoni, otkrili smo tri", dodao je, napominjući da su, iako su kljove bile donekle oštećene, jedna lubanja pronađena s netaknutom donjom vilicom.
Radiometrijskom analizom se pretpostavlja da datiraju iz perioda od prije 7,7 miliona godina, a većina fosila slonova pronađena je u području Cevril, koje se sada naziva "slonovska zona".
"Ova sezona je bila izuzetno bogata nalazima slonova", rekao je Dag, napominjući da su fosili otkriveni u intervalima od 100 do 300 metara.
Dag je naglasio značaj iskopavanja zbog veličine i očuvanosti fosila megafaune, koji su privukli pažnju međunarodnih naučnika.
"Koncentracija slonova na određenim tačkama i uočena gustoća pružaju uvid u paleogeografiju nalazišta", rekao je Dag.
Dodao je da su različite vrste slonova imale različite prehrambene navike.
"Neki su kopali u močvarnim područjima donjim vilicima, dok su se drugi hranili izdancima drveća, ponekad ih rušeći", rekao je napominjući da različite lokacije fosila odražavaju paleogeografiju tog perioda.
Pored ostataka slonova, tim je ove sezone otkrio i fosile troprstih konja, nosoroga i sabljozubog tigra.