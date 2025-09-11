Tri lobanje slona stare 7,7 miliona godina otkrivene su tokom iskopavanja u Kayseriju, u centralnoj Turkiye.

Iskopavanja, započeta 2018. godine nakon dojave lokalnog pastira 2017. godine u blizini brane Yamula, nastavljaju se pod nadzorom Uprave muzeja Kayseri, a uz sponzorstvo ovog grada.

Smješteno u okrugu Kocasinan uz rijeku Kizilirmak, nalazište je otkrilo raznolik raspon fosila, uključujući ostatke prapovijesnih žirafa, slonova, mamuta, nosoroga, troprstih konja (prije nego što su se spojili u kopita), bezrogih ovaca poznatih kao bovid, koza, antilopa, kornjača i svinja.

Arheolog Omer Dag rekao je za Anadolu da njegov tim iskopava oko brane, a ove godine uglavnom su pronađeni fosili slonova.

"Ovu godinu možemo nazvati godinom slona", rekao je Dag.

Od početka iskopavanja 2018. godine pronašli su dvije lobanje.

"Ali ove godine, u samo jednoj sezoni, otkrili smo tri", dodao je, napominjući da su, iako su kljove bile donekle oštećene, jedna lubanja pronađena s netaknutom donjom vilicom.