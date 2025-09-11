Najnoviji napadi Izraela na zemlje regije moraju poslužiti kao "poziv na buđenje", rekao je u četvrtak predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus.
Kurtulmusove izjave uslijedile su na sastanku Odbora za nacionalnu solidarnost, bratstvo i demokratiju, koji je osnovan u turskom parlamentu kao dio nedavnog procesa "Turkiye bez terorizma".
Navodeći da izraelski napadi u Kataru, Tunisu i Jemenu daju nove naznake o njegovim agresivnim stavovima u regiji, rekao je da je Izrael "još jednom jasno stavio do znanja da ne priznaje suverenitet nijedne zemlje".
"Još jednom je pokazao da ima neprijateljski odnos prema gotovo svim ljudima u regiji", dodao je.
Kurtulmus je rekao da je od dana početka sastanaka odbora jedan od njegovih osnovnih ciljeva bio osigurati da "Turkiye bez terorizma bude garancija regije bez terorizma".
Izrazio je nadu ne samo za Turkiye u kojoj će oružje utihnuti, već za cijelu regiju u kojoj će utihnuti, "gdje će bratstvo prevladavati i gdje će se etničke, sektaške i političke razlike među ljudima transformisati ne u uzroke sukoba, već u sredstva integracije i ujedinjenja".