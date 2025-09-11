Najnoviji napadi Izraela na zemlje regije moraju poslužiti kao "poziv na buđenje", rekao je u četvrtak predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus.

Kurtulmusove izjave uslijedile su na sastanku Odbora za nacionalnu solidarnost, bratstvo i demokratiju, koji je osnovan u turskom parlamentu kao dio nedavnog procesa "Turkiye bez terorizma".

Navodeći da izraelski napadi u Kataru, Tunisu i Jemenu daju nove naznake o njegovim agresivnim stavovima u regiji, rekao je da je Izrael "još jednom jasno stavio do znanja da ne priznaje suverenitet nijedne zemlje".