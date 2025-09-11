Tvrdnje da Izrael cilja na imovinu Turskih oružanih snaga (TSK) u Siriji su neosnovane i ne odražavaju istinu, izjavili su u četvrtak izvori iz Ministarstva nacionalne odbrane Turkiye.

U međuvremenu, govoreći na sedmičnom brifingu za novinare u Ankari u četvrtak, glasnogovornik ministarstva Zeki Akturk pozvao je međunarodnu zajednicu da djeluje protiv Izraela, upozoravajući da će, ukoliko se Izrael ne zaustavi, nepromišljeni napadi, poput onih u Kataru, odvesti regiju u katastrofu.

Izraelski napad u Kataru dokazuje da je Tel Aviv terorizam učinio državnom politikom, hrani se sukobima i protivi se miru, izjavio je Akturk.