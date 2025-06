Bosna i Hercegovina godišnje bilježi oko 300 novootkrivenih slučajeva, a izostanak nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja dodatno povećava rizik od ozbiljnih posljedica, upozorila je u razgovoru za Fenu specijalistica pedijatrije dr. Iva Tomić.

Cijepljenje je jedan od najučinkovitijih, ako ne i najvažniji način prevencije. Većina oboljelih su žene reproduktivne dobi, majke s malom djecom – naglasila je dr. Tomić.



Istaknula je da dosadašnja istraživanja potvrđuju dugotrajnu zaštitu cjepiva protiv razvoja karcinoma uzrokovanih infekcijom HPV-om. Iako cjepivo ne sprječava samu infekciju niti prisutnost virusa, pruža snažan imunološki odgovor, pri čemu tijelo proizvodi antitijela koja štite od virusa i sprječavaju maligne promjene u zaraženom tkivu.



– Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) zahvaća stanice sluznice, a određeni podtipovi, poput HPV 16 i 18, mogu izazvati maligne promjene. Cjepivo potiče imunološki sustav na stvaranje zaštitnih antitijela – objasnila je.



Govoreći o sigurnosti cjepiva, navela je da su najčešće nuspojave lokalne reakcije, poput boli, oticanja i crvenila na mjestu uboda, a rjeđe su prijavljeni simptomi poput mišićne slabosti, žmaraca ili infekcije na mjestu injekcije.



U BiH je dostupno devetovalentno cjepivo Gardasil, namijenjeno djeci starijoj od devet godina. Cijepljenje se provodi u dvije doze – druga između 5. i 13. mjeseca nakon prve, a cjepivo se aplicira intramuskularno.



– Najveću učinkovitost cjepivo ima ako se primijeni prije prvog kontakta s virusom HPV. Ako djevojčice nisu cijepljene na vrijeme, povećava se rizik od razvoja malignih bolesti povezani s HPV-om – rekla je dr. Tomić.



HPV uzrokuje oko pet posto svih karcinoma, što dodatno naglašava važnost imunizacije. Cjepivo, kako kaže, sprječava više od 90 posto slučajeva raka grlića maternice. Kao primjer navodi Australiju, koja zahvaljujući visokoj stopi cijepljenja planira eliminirati bolest kao javnozdravstveni problem do 2030. godine.



– U BiH gotovo svakodnevno se dijagnosticira novi slučaj, a svaka druga do treća žena umire od bolesti koja se može u potpunosti prevenirati. Nažalost, svijest o redovitim ginekološkim pregledima je niska, a nacionalni program prevencije još uvijek ne postoji. Kao majka djevojčice, svakako planiram cijepiti svoje dijete – istaknula je.



Cijepljenje se preporučuje djevojčicama u dobi od 11 do 12 godina, a može započeti već u devetoj. Ako se s cijepljenjem počne nakon 15. godine, preporučuju se tri doze. Doze su jednake za sve dobne skupine, bez obzira na to kada se cjepivo primi.



Na pitanje može li se HPV infekcija razviti i nakon cijepljenja, Tomić je odgovorila da je to moguće, ali da cjepivo učinkovito štiti od nastanka karcinoma povezanih s virusom.