Visoki predstavnik međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt dao je ekskluzivni intervju za TRT Balkan na Diplomatskom forumu u Antaliji, komentarišući aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini izazvanu djelovanjem Milorada Dodika.



Schmidt je jasno poručio da međunarodna zajednica neće tolerisati napade na teritorijalni integritet BiH i da ne postoji mogućnost nepoštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Situacija u BiH ostaje pod kontrolom



Komentarišući političku situaciju u Bosni i Hercegovini, Schmidt je istakao:



„Teško je vidjeti da gospodin Dodik, nakon ovakvog nastupa koji je izveo, ima razloga da igra ikakvu važnu ulogu u politici u Bosni i Hercegovini.“

Visoki predstavnik je naglasio kako, uprkos krizi, situacija ostaje pod kontrolom i da ne vidi tendencije nasilnog razvoja događaja.



„To je zaista izazov, ali je rješiv izazov. Mogu prvo naglasiti da ne vidim nikakve tendencije da se na to odgovori nasiljem. Ovo će biti miran razvoj događaja.“

Nema šanse da se ne poštuje 'Dayton'



Schmidt je podvukao da ima snažnu podršku od međunarodnih partnera.



„Vidio sam da su Evropska unija, Turkiye, Japan, Sjedinjene Američke Države u veoma udruženoj poziciji. Kažu da ne postoji način da se ne poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Nema šanse da se ne poštuje 'Dayton'. I to će biti odgovor. Tako da mislim da imamo dobru osnovu za nesmetan, ali jasan razvoj.“, kaže Schmidt.

Odgovarajući na tvrdnje is RS-a i Srbije o ‘potrebi za promjenom Dejtonskog sporazuma’, Schmidt je bio vrlo jasan:



„Ako ima stvari koje moramo promijeniti, sjednimo i razgovarajmo o tome. A ako ima nekih pritužbi iz Republike srpske, hajde da razgovaramo o njima i da ih integrišemo. I to na temelju poštivanja 'Daytona' i odluka koje su donesene i odluka Ustavnog suda.“

Mladi će otići ako BiH ne ubrza evropski put



Schmidt je izrazio optimizam u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine istaknuvši da bi trenutna politička situacija mogla ubrzati EU put BiH, ali je i upozorio na posljedice ako se izazovi ne riješe.



„Iskreno, rekao bih, politička struktura bez odlučivanja Milorada Dodika bila bi od pomoći. Kažem, to je još jedno zapažanje, što se više gospodin Dodik trudi da putuje u Moskvu, to je manje povjerenja u Evropi da on radi na poštenom dogovoru“, dodaje.

Posebno je istakao važnost zaustavljanja odliva mladih iz zemlje.



„Ako mladi ne dobiju poziv za evropski rad u Bosni i Hercegovini, oni će donijeti odluku za sebe. Oni će reći, dobro, ako Evropa ne dođe meni, ja ću otići u Evropu. To je odliv mozgova. Mladi, dinamični, stručni ljudi, oni već sada nedostaju u Bosni i Hercegovini. Moramo im dati takvu ponudu da imaju dobar razlog da ostanu i da osnuju porodicu kod kuće, a ne negdje drugo“, kaže Schmidt.

Na kraju, Schmidt je podvukao još jednu važnu poruku:

„Pozivam da budemo vrlo jasni, da nijedno otcjepljenje nije prihvaćeno.“