Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocijenila je da je "dobra vijest" to što je projekat "Jadar", odnosno plan eksploatacije litijuma u Srbiji, uvršten na listu strateški važnih sirovina za Evropsku uniju u trećim zemljama.

Naglasila je da će to "obezbediti i apsolutni maksimum poštovanja standarda za očuvanje i zaštitu životne sredine".

"To je dobra vest. Dakle, ukoliko su slični projekti u Evropskoj uniji, ti standardi zaštite životne sredine će morati u potpunosti do detalja da budu replicirani za projekat 'Jadar'. Zato što je to sada i strateški projekat Evropske unije. To pokazuje i da nije tačno ono što su pojedini pričali da je Srbija evropska kolonija za rudarenje", istakla je Brnabić.

Dodala je kako Srbija ima "stratešku sirovinu koja će obezbijediti do 20.000 novih radnih mesta, "zato što mi naš litijum nećemo izvoziti, nego ćemo ga koristiti za unapređenje životnog standarda, bolje poslove, bolje plate, samim tim bolje penzije, više investicija u Srbiji".